Ingresa a Iguala caravana internacional de búsqueda de desaparecidos

Iguala es uno de los municipios del país referencia de la desaparición forzada, y hoy es sede de una campaña de colectivos para hallar a sus familiares

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 08/03/2018 06:56 p.m.

La caravana llegó a Iguala, Guerrero (Foto. especial)

Guerrero (La Silla Rota). Iguala es uno de los municipios del país referencia de la desaparición forzada, y hoy lo hicieron sede de una campaña de colectivos del país en exigencia de que las autoridades les digan dónde están sus familiares: "¿Por qué estamos aquí?... ¡porque los amamos!", gritaron los contingentes al llegar a Iguala.

El contingente de familiares desaparecidos del país organizaron la Tercera Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida.

Para la bienvenida, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ofició una misa en la iglesia de San Gerardo, considerado como el punto de reunión de las familias de desaparecidos de Iguala. En este municipio guerrerense hay un registro de los colectivos de unos 500 desaparecidos.

Durante la misa, el obispo habló de la condición de los familiares de desaparecidos, en la travesía de su búsqueda: " (...) Para ustedes ha sido una eterna cuaresma, un doloroso viacrucis. Primero les han arrebatado la vida de sus seres queridos, han roto sus lazos de vinculación, y hoy se les nombra como desaparecidos, que muy probablemente han sido enjuiciados, y aunque tengan la esperanza de que aparezcan, muy probablemente han sido ejecutados".

El obispo citó la palabra rabia como una condición de los familiares al toparse con el bloqueo de las instituciones en la búsqueda de los suyos. Tampoco escapó en sus comentarios cómo las omisiones de los gobiernos llega hasta la iglesia católica: "el gobierno no ha resuelto los crímenes de al menos seis sacerdotes".

Citlali Miranda, activista de Iguala que coordinó la logística de la Caravana Internacional, exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores ponga a funcionar realmente la Fiscalía Especializada para las Víctimas de Desaparición Forzada o, en su caso, permita a los colectivos hacer las búsquedas. "No queremos que nos obstaculicen en nuestro trabajo", dijo la activista.

María de la Luz López Castrejón, de la Asociación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con sede en Torreón (Coahuila), extendió su exigencia a los aspirantes a un cargo de elección popular para esta elección, sobre todo para que lo incluyan en sus prioridades.

Aunque después reflexionó que es un tema que no les interesa: "Lo único que les estamos pidiendo a los candidatos a la presidencia de México, es que sean humanos nada más, que fueran sensibles, y ya con eso hacían bien su trabajo. Pero como no son humanos, ni tienen sensibilidad, pues no hacen ningún pronunciamiento".

En esa misma condición citó al gobierno sobre su responsabilidad en la búsqueda de sus familiares: "no han llevado a cabo prácticamente ninguna investigación, es más creemos que ni siquiera investigan, ni siquiera los buscan. Ya nosotros no tomamos muy en cuenta a las autoridades; de repente solo nos sirven para hacer un trámite".

Como parte de las actividades de esta caravana que recorrerá otros puntos del estado, en Iguala inauguraron unos murales en el zócalo de Iguala y en la iglesia de San Gerardo, con la temática de desaparición forzadas.











