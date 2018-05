CARAVANA MIGRANTE

"Agua y Miel", la huelga de hambre que inició la Caravana Migrante en Sonora

Alrededor de 200 migrantes que viajaron con la caravana se quedaron en Hermosillo, la capital de Sonora para pedir permisos y trabajar en la ciudad

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 07/05/2018 07:33 p.m.

Los migrantes se plantaron en el INM (Foto Mónica Miranda)

"No queremos ser confundidos con delincuentes, como dijo la presidenta municipal, mucho menos formar parte de la inseguridad de la ciudad, yo salí de mi país para venir a México no a Estados Unidos y lo único que quiero es trabajar bien".

Fueron las palabras de Erasmo minutos antes de comenzar la huelga de hambre en un campamento que se instalaría en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Hermosillo, ciudad donde quiere establecerse con su esposa e hijos.

"Por mi parte yo no quiero estar en Estados Unidos, si quisiera ya estuviera, pero estoy viendo que el señor Donald Trump se ha puesto muy duro y por el contrario yo si estoy agradecido con los mexicanos".

El temor por el riesgo que corre la vida de sus dos hijos y su esposa en El Salvador, hizo Erasmo Aguirre Cabrera, que decidiera comenzar una huelga de hambre a la que llama "Agua y Miel", por fuera de las instalaciones de la dependencia.

"Yo soy salvadoreño y vengo huyendo de las pandillas de mi país, de extorsiones, asesinatos y lo que es la pobreza en mi país por el sueldo mínimo, el sueldo mínimo allá no nos vale, porque la comida y la ropa son caras".

De esta forma presionará a las autoridades migratorias para que le otorguen el permiso humanitario para permanecer de manera legal en el país y conseguir trabajo en Hermosillo para traer a su familia que se quedó en El Salvador.

"Es un ayuno, se llama Miel y Agua, ese ayuno primeramente se le da al creador de la tierra, lo vamos a hacer para que él siga tocando corazones, que ablande el corazón a los de migración que ellos nos puedan resolver el problema, porque la gente que iba pa´ Estados Unidos ya está allá en Tijuana, eso ya no es problema de nosotros".

El migrante salvadoreño de 30 años dijo que desconocen el tiempo en el que permanecerán en ayuno, y serán 8 mujeres y siete hombres los que realicen este sacrificio a favor de los 150 connacionales que siguen en espera del documento migratorio para laborar en la capital sonorense.

La caravana caminó entre los cerros hacia el INM

Poco antes de las 12:00 del mediodía de este lunes, con una temperatura que rayaba los 40° centígrados, decenas de migrantes albergados en el comedor comunitario de la colonia San Luis –lugar por donde pasa La Bestia- aparecieron de entre los cerros, liderados por el padre José Gilberto Lezama y cruzaron a toda prisa el vado del río Sonora, para llegar al Instituto Nacional de Migración.

Con mochilas que guardaban las escasas pertenencias que recogieron al salir de su país natal y cobijas en sus espaldas llegaron a la dependencia federal y se instalaron en la banqueta y en señal de fe, montaron a una de las niñas migrantes en una cruz como símbolo de Jesús crucificado.

"Somos migrantes y queremos la visa", "Se ve, se siente, migrantes presentes", fueron las consignas que gritaban durante la marcha desde la colonia San Luis, ubicada al noreste de Hermosillo.

La intención de estas personas, no es formar parte de la inseguridad de la ciudad, ni poner en peligro a los hermosillenses, si no contar con un estatus legal para poder desplazarse libre y responsable, indicó el padre Gilberto Lezama, fundador del comedor comunitario en apoyo a este grupo vulnerable .

"Nosotros aquí vamos a estar con ellos, nuestro apoyo sobre todo es espiritual y real, la decisión que tomen depende de ellos, pero no seremos ajenos ante lo que ellos quieren".

Contratan a migrante en abarrotes

Eliseo Gonzáles Acevedo logró que este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM) le otorgara la tarjeta de visitante que representa el permiso para residir de manera legal en Hermosillo, pues su intención desde que salió de Guatemala en la Caravana Migrante era llegar a la frontera de México en busca de trabajo.

Al igual que sus compañeros, Eliseo solicitó el documento migratorio inmediatamente después de su llegada a Hermosillo el pasado 21 de abril; sin embargo, dijo el proceso ha sido lento y los permisos se entregan de manera progresiva por la autoridad.

"La verdad estoy agradecido con la gente mexicana porque nos han apoyado mucho, no nos han dejado aguantar sed ni hambre, ni frío, gracias a Dios nos han apoyado hasta este momento".

La urgencia por conseguir este documento, era por una oferta de empleo que le ofrecieron en una tienda de abarrotes, ahí en la colonia San Luis, donde su labor sería acomodar la despensa del negocio.

"Me dijeron que me iban a echar la mano, incluso ayer estuve viendo como era el movimiento ahí en la tienda y les estuve echando la mano, me dijeron que si estaba seguro pero que les entregara yo la visa por cualquier cosa".

El migrante de 32 años, contó que en Guatemala dejó a sus hermanos y a sus padres. A causa de la desesperación por la pobreza y falta de empleos emprendió camino solo y en la frontera con México se encontró con la Caravana Migrante.

"Yo ya estaba desesperado día con día está más duro, yo no estaba informado de la caravana, pero llegando a la frontera miré al grupo de personas y pregunté y me salen con que es gente de muchos países así que decidí unirme con el permiso del coordinador".

En apoyo a la Caravana Migrante, todos permanecerán en plantón por fuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, hasta que les entreguen a los casi 200 solicitantes los permisos humanitarios.

Desde hace dos semanas, la autoridad migratoria llama diariamente a 10 personas de la lista y hasta el momento se han autorizado poco más de 70 tarjetas de visitantes.

En Hermosillo han sido 30 los permisos que se han otorgado a centroamericanos.

El área de comunicación social de la delegación de Migración en Hermosillo, confirmó que a partir de este lunes comenzarían a otorgar los permisos restantes, con los cuales tendrán el derecho de estar de manera legal en el país.

La vigencia de dicho documento es por un año y para su expedición hubo que tomar en cuenta la situación personal de cada solicitante y si se trataba de permisos individuales o familiares.

Con ello, los migrantes podrían desplazarse libremente por el estado y país y emplearse en diversos centros de trabajo, en caso de que decidan residir en Hermosillo.

Algunos permisos quedaron pendientes de entregar debido a que los interesados dejaron la ciudad sin concluir el trámite.

Este documento aplica para aquellas personas que portaban documento de salida de estación migratoria, en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con la Ley de Migración, la autoridad tiene un plazo máximo de 40 días para otorgar este documento una vez solicitado.

