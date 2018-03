ECONOMÍA FAMILIAR

Así puedes evitar las compras compulsivas al hacer "el súper"

¿Por qué es bueno hacer "el súper" sólo 1 vez a la semana?

AGENCIAS / REDACCIÓN 06/03/2018 06:42 p.m.

Consejos a la hora de hacer el súper (Foto: web)

Comprar en el supermercado en un solo lugar, una vez a la semana o la quincena y sólo adquirir los productos que realmente se necesitan, es clave para evitar los gastos compulsivos que afectan la economía familiar, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).





La Condusef recomendó a los usuarios de servicios financieros no utilizar la tarjeta de crédito para este tipo de compras, ya que debido a que el plástico no es una extensión del salario, sino un préstamo que puede comprometer los ingresos a futuro, así como también recomendó no utilizar tu tarjeta para pagar a plazos a menos que sea a meses sin intereses y tu compra tenga un tiempo de vida mayor a los meses que te tomará pagarlas.

Recomendaciones antes de ir por el super. pic.twitter.com/rY7xRHNjMb — CONDUSEF (@CondusefMX) 4 de marzo de 2018

Además, advirtió, puede resultar más caro, debido a los intereses que genera el uso de recursos en las tarjetas de crédito.

Algunos de los consejos que dicha comisión recomienda seguir para olvidar los gastos compulsivos son:

Haz una lista . En una hoja puedes ir anotando los productos que hacen falta en el hogar, y síguela al píe de la letra. Si quieres comprar algo que no necesitas analiza bien si puedes comprarlo.

. En una hoja puedes ir anotando los productos que hacen falta en el hogar, y síguela al píe de la letra. Si quieres comprar algo que no necesitas analiza bien si puedes comprarlo. Revisa lo que llevas en el carrito . Después de realizar tus compras y antes de pasar a la caja de pago date unos minutos a revisar lo que llevas.

. Después de realizar tus y antes de pasar a la caja de pago date unos minutos a revisar lo que llevas. Compara precio y calidad . De trata de comprar lo mejor al menos precio posible. La calidad debe ser la característica esencial de los productos.

. De trata de comprar lo mejor al menos precio posible. La calidad debe ser la característica esencial de los productos. Lleva contigo una calculadora. Ve sumando el precio de los productos que quieras llevar, eso te permitirá dimensionar a cuánto asciende el monto de lo que vas a comprar

¿Cómo se puede evitar ser un comprador compulsivo?

Llegar a ser un comprador compulsivo es algo que no se da de la noche a la mañana. No obstante, podemos tomar una serie de recomendaciones para evitar que nuestro consumo se vuelva impulsivo y poco planeado.

· Antes de comprar, cuestiona. Lo que quieres no es siempre lo que necesitas. Lleva eso en mente antes de decidir efectuar el pago.

· Realiza un presupuesto. Mantener un control de ingresos y gastos te permitirá identificar en qué estás ocupando tus recursos.

· Evita la tentación. Quizá debas de alejarte de las tiendas por un rato o ir con el dinero justo para comprar sólo lo necesario.

· Cuida las compras online. El internet ha reducido nuestro consumo a un click de distancia. La facilidad de pago no implica menor responsabilidad.

