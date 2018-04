Arriola asegura que PRD y Morena están entregando despensas y dinero

MÁS PROPUESTAS

REDACCIÓN 12/04/2018 05:13 p.m.

La morenista dijo que es fundamental tener una policía ministerial capacitada. (Especial).

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, informó que alista una denuncia en contra de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena por presunta compra de votos.

Chocan candidatos a la CDMX por Rébsamen, corrupción e inseguridad

Entrevistado luego de reunirse con estudiantes de la Universidad Anáhuac Plantel Sur, precisó que la denuncia la presentará en los próximos días en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Detalló que esta práctica ocurre en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, con compra de votos a través de entrega de despensas y dinero en efectivo a cambio de condicionar servicios públicos, con el fin de beneficiar al PRD y Morena en las urnas el próximo 1 de julio.

Arriola reta a Sheinbaum y Barrales a hacerse el antidoping

Aseguró que están recabando pruebas y fortaleciendo jurídicamente la denuncia para sancionar, de ser necesario, a quien o quienes resulten responsables.

Señaló que esos partidos, que gobiernan actualmente en algunas delegaciones, estarían distrayendo los recursos para programas sociales a cambio de comprar el sufragio, y de no conseguirlo mantendrían a la población marginada de servicios considerados de primera necesidad.

CAMBIOS JURÍDICOS EN CDMX, PIDE SHEINBAUM

Más temprano, la aspirante de Morena con la coalición "Juntos Haremos Historia", Claudia Sheinbaum se pronunció por modernizar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como la urgencia de que se ajuste al Nuevo Sistema Penal Acusatorio para resolver el tema de inseguridad en la ciudad.

Ante la comunidad jurídica y académica de la Barra Nacional de Abogados (BNA), lamentó que la procuraduría no se haya actualizado, al dar como ejemplo que aún opera la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas "cuando eso ya no existe", además de que es " fundamental tener a una policía ministerial, la cual deberá estar capacitada, cumplir con controles de confianza y que no esté ligada con la delincuencia, pues sin estos elementos hay impunidad en la ciudad".

Dicha propuesta forma parte de su proyecto para "innovar y dar esperanza" a la Ciudad de México, dijo.

Más tarde, hizo un recorrido en la delegación Gustavo A. Madero, a pesar de que no tenían permiso de la demarcación, como lo expuso en sus redes sociales.

La delegación Gustavo A Madero no nos dio permiso oficial para un evento. A pesar de ello recorrimos la colonia Providencia. Y hasta las y los niños que estaban en la escuela nos recibieron con mucho entusiasmo. pic.twitter.com/eMWN9hjZdV — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 12 de abril de 2018

