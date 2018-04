PIDE DEJAR AMENAZAS A UN LADO

AMLO pide a ejercito no ametrallar a diestra y siniestra

También retomó el momento por el que atraviesan las relaciones entre México y Estados Unidos

ALBERTO OXACA / ENVIADO 07/04/2018 03:49 p.m.

AMLO durante su gira por la República mexicanas (Foto:web)

El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuenta ya con 52 puntos de ventaja, muy lejos de sus adversarios del PRI y del PAN que tienen entre 18 y 19 por ciento, por lo que sólo "algo muy grave" podría hacer que lo alcanzaran.

"Estamos rebasando los 50 puntos a favor nuestro, es decir ya lo que es votación efectiva ya las encuestas nos están dando 50, 52 por ciento (...) acabo de recibir una encuesta telefónica donde quitando indecisos, los que dijeron que no iban a votar, estamos 52 por ciento", aseguró.

EL DIARIO EL PAÍS PRESENTÓ RECIENTEMENTE ESTA ENCUESTA

Al concluir un mitin en la Plazuela Miguel Hidalgo en el corazón de Irapuato, Guanajuato, López Obrador dijo que dicha encuesta será publicada en sus redes sociales para que no se piense que la "está inventando".

"No quiero que piensen que estoy inventando los números hoy voy a subir a mi Face esa encuesta a la que estoy haciendo referencia (...) Sólo que sucediera algo muy grave... toco madera", comentó luego de hablar ante alrededor de mil simpatizantes guanajuatenses.

López Obrador aprovechó también para opinar del caso de la familia asesinada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, víctimas del fuego de artillería de un helicóptero de la Marina hace dos semanas.

"Muy lamentable lo que sucedió, yo creo que hay que cambiar esa estrategia lo he venido señalando no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tiene que usarse la inteligencia no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra. Yo sé que responden a veces los soldados y marinos porque son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia", advirtió y dijo que con este tipo de casos se afectan a las instituciones.

He tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo.https://t.co/BtTc2IekNM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 de abril de 2018

Finalmente, retomó el momento por el que atraviesan las relaciones entre México y Estados Unidos, dijo que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deje de amenazar a México.

"Espero que el presidente Trump rectifique y que ya deje de amenazar a México y que haga a un lado esa actitud y que inicie una relación nueva de respeto hacia México, de respeto mutuo", declaró el tabasqueño al terminar un mitin en la Plazuela Miguel Hidalgo, en el corazón de Irapuato.

