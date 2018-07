REPORTE DEL INE

Suma de votos nulos supera lo obtenido por el PRD y chiquillada

Los votos nulos fueron 1 millón 571 mil 114 y rebasaron los logrados por el PRD, PVEM, MC, Nueva Alianza y Encuentro Social

La suma de votos nulos, así como de votos nulos por registro cancelado -como fue el caso de los que recibió Margarita Zavala- y el de sufragios por candidaturas no registradas, alcanzó un millón 635 mil 839 boletas cruzadas en ese sentido, equivalentes al 2.88 por ciento de la votación presidencial de la jornada del 1 de julio.

Dicha suma es mayor a los votos que obtuvieron por su cuenta en la misma elección los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, de acuerdo con la página de Cómputos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), en su reporte sobre el conteo de las 156 mil 480 casillas, el 100 por ciento de las que se instalaron durante la pasada jornada electoral.

Por votos nulos por registro cancelado, como es en el caso de la candidatura registrada cancelada de la ex primera dama, Margarita Zavala, el INE contabilizó 32 mil 743 votos (0.057 por ciento), mientras que por candidaturas no registradas se sumaron 31 mil 982 votos (0.056 por ciento), y por votos nulos, en los que no se marcó a ningún candidato registrado o se colocaron consignas o se tachó a varios logos, sumaron 1 millón 571 mil 114 (2.77 por ciento). Por los tres tipos de votos nulos se alcanzó un millón 635 mil 839 boletas.

De acuerdo con la página de Cómputos Distritales 2018 del INE, dicha suma de votos nulos es superior a lo que el PRD -que participó en la coalición Por México al Frente y cuyo candidato fue el panista Ricardo Anaya- obtuvo en la elección presidencial, en la que consiguió un millón 602 mil 715 sufragios, equivalente al 2.83 por ciento.

Los partidos chiquitos también se quedaron detrás del umbral de la suma de votos nulos por candidatura registrada cancelada o no registrada, o simplemente anulados.

El Partido Encuentro Social, cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador y que formó parte de la coalición ganadora Juntos Haremos Historia, logró un millón 530 mil 101 votos, equivalente al 2.70 por ciento de la votación.

El Partido Verde Ecologista de México, que fue parte de la alianza Juntos Somos México, que apoyó a José Antonio Meade, obtuvo un millón 051 mil 480 sufragios, lo que equivale a 1.85 por ciento de la votación.

Menos votos obtuvo Movimiento Ciudadano, que como el PRD conformó la coalición Por México al Frente, y que logró sumar un millón 10 mil 891 boletas marcadas a su favor, una votación de 1.78 por ciento

Otro aliado del PRI en la elección, Nueva Alianza no superó ni siquiera el millón de votos y se quedó en 561 mil 193 sufragios, equivalente a 0.99 por ciento.

30 MILLONES DE VOTOS PARA AMLO





Este viernes, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer las cifras preliminares oficiales de los cómputos distritales de la elección presidencial, en los que se confirma el triunfo del morenista Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos.

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Jacobo precisó que para lograr el triunfo, López Obrador obtuvo 30 millones 113 mil 483 votos, lo que equivale al 53.19 por ciento del total de la votación.

En segundo lugar aparece Ricardo Anaya, de Por México al Frente, con 12 millones 610 mil 120 sufragios, un 22.27 por ciento del total; José Antonio Meade, de Todos por México, alcanzó 9 millones 289 mil 853 votos, un 16.40 por ciento del total; el independiente Jaime Rodríguez Calderón logra 2 millones 961 mil 732 votos, un 5.23 por ciento.





Por partido, el funcionario del INE detalló los siguientes números:





El PAN: 9 millones 996 mil 514 votos, un 17.65 por ciento.

El PRI: 7 millones 677 mil 180 votos, un 13.56 por ciento.

El PRD: 1 millón 602 mil 615 votos, un 2.83 por ciento.

El PVEM: 1 millón 51 mil 480 votos, un 1.85 por ciento.

El PT: 3 millones 396 mil 805 votos, un 6 por ciento.

El MC: 1 millón 10 mil 891 votos, un 1.78 por ciento.

El Panal: 561 mil 193 votos, un 0.99 por ciento.

Morena: 25 millones 186 mil 567, un 44.49 por ciento.

El PES: 1 millón 530 mil 101 votos, un 2.70 por ciento.





Asimismo, los votos por candidatos no registrados alcanzaron 31 mil 982 votos, un 0.05 por ciento del total, mientras que los votos nulos fueron 1 millón 603 mil 857 votos, un 2.83 por ciento.

Edmundo Jacobo detalló que en sesión del próximo domingo, a las 8:00 horas, se dará a conocer los resultados finales de la elección presidencial, así como las cifras de votación de diputados y senadores.





Ni juntos le hubieran ganado a AMLO

López Obrador superó el porcentaje de Carlos Salinas de Gortari, 50.36 por ciento, alcanzado en la elección de 1988, y estuvo muy por encima de Enrique Peña Nieto, 38.20 por ciento, de la elección de 2012.





De acuerdo con los resultados de la elección presidencial con los cómputos distritales al 100%, ni juntando la votación de los otros tres candidatos en la contienda le habrían ganado a Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de Morena y virtual Presidente de la República obtuvo 53.19% de la votación con 30 millones 113 mil 484 sufragios.

Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) obtuvo 22.27% de la votación con 12 millones 610 mil 120 sufragios; José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) registró 16.40% de la votación con 9 millones 289 mil 853 sufragios y Jaime Rodríguez "El Bronco" obtuvo 5.23% de los votos con 2 millones 961 mil 732 sufragios.

En total, la votación de los tres suma 24 millones 861 mil 705 sufragios, por lo que harían falta aún 5 millones 251 mil 779 votos para empatar a López Obrador.

Ni siquiera con los votos nulos se llegaría a tal cifra pues éstos ascendieron a 1 millón 571 mil 114 sufragios.









