Apunta a riña por negocio, crimen en la Del Valle

También la Procuraduría capitalina dio a conocer que la mujer que sobrevivió era esposa del abuelo

ANTONIO NIETO 29/06/2018 12:17 p.m.

El asesinato de un hombre y su nieta en la Colonia Del Valle apunta a una venganza por la quiebra de dos bares de los que el abuelo era socio.

Así lo manifestó Guillermo Terán Pulido, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, de la Procuraduría capitalina (PGJCDMX).

Agregó que la mujer que sobrevivió al ataque, ocurrido frente al 1357 de Juan Sánchez Azcona, esquina Pilares, era pareja del abuelo.

La pequeña de 3 años de edad estaba bajo resguardo de su abuelo, Juan Carlos García Gallegos, debido a que los padres estaban fuera de la Ciudad.

El hombre de 45 años de edad tenía antecedentes por robo y estuvo involucrado en un homicidio, del que fue exonerado.

De acuerdo con lo asentado en el expediente FBJ/BJ-1/UI-1S/D/3956/06-2018, ya existe un retrato hablado del agresor y videos de cámaras particulares y del C2 Sur que dan seguimiento al vehículo en el que llegó.

La joven sobreviviente dijo llamarse Sara Daniela y afirmó no ser la madre de la menor que murió. Ella mencionó que el responsable de los homicidios pudo ser una ex pareja, pero la PGJ sospecha que no se trata de un asunto sentimental, sino de venganza por negocios fallidos con el García Gallegos.

