Por uso clientelar, podrían terminar algunos programas sociales en CDMX

El programa de despensas con apoyos alimentarios para personas en situación de vulnerabilidad, es el más utilizado con fines clientelares, por lo que se revisa si continuará o no en operación, afirmó Esthela Damián, quien será la directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

CASA DE SHEINBAUM, BUZÓN DE QUEJAS Y PETICIONES

En entrevista con La Silla Rota, la próxima presidenta del DIF sostuvo que aún no se tienen los informes finales sobre los programas que han sido utilizados para fines político electorales, no obstante tanto el programa de despensas con apoyos alimentarios, como otros 15 que maneja el DIF, son analizados para ver si continúan o no, indicó la excoordinadora de campaña de Sheinbaum.

“Una vez que se procese este tema seguramente formará parte de una reunión de gabinete donde la doctora Claudia Sheinbaum tomará la decisión final que corresponda a este programa social”, advirtió.

Agregó que “hay programas sociales que pudieron nacer con objetivos y finalidades verdaderamente nobles pero en el transcurso del tiempo se pervirtieron por temas que tienen que ver con el trabajo político de algunos partidos, se pervirtió y la despensa llegó a ser moneda de cambio para obtener el voto”.

DESPENSAS, LAS MÁS UTILIZADAS CON FINES ELECTORALES

Dijo tener conocimiento de que las despensas son los recursos que más se desvían de su propósito.

“Lo que te puedo decir de pronto, y así se percibe, que el de despensas era un programa netamente clientelar que no necesariamente responde y combate la malnutrición y la obesidad y que no necesariamente va a la población más pobre y vulnerable, sino en muchas ocasiones ese tipo de programas son presa cautiva de liderazgos que ya tienen mucho tiempo tratando, utilizando, manipulando y presionando para que sus clientelas les deban este tipo de favores y ellos terminen apoyando ese tipo de liderazgos”, dijo en entrevista.

Explicó que desconoce cuántas personas están en los padrones porque aún está en la etapa de recibir información de parte del DIF, encabezado por Gamaliel Martínez, como parte de la etapa de transición, pero se detectó que algunos beneficiarios reciben entre dos y hasta ocho despensas cada uno.

De acuerdo con la página de internet del DIF capitalino, en 2017 el programa benefició a 26 mil 600 personas en situación de vulnerabilidad, a través de 8 mil 796 beneficiarios, quienes podían recibir más de una despensa.

ATENCIÓN POR SISMOS SEGUIRÁ

Esthela Damián señaló que la atención del DIF para los niños que perdieron a sus padres por el terremoto del 19 de septiembre pasado continuará.

“Todo el tema del sismo es prioritario para la doctora, entre ellos familias, menores y cada secretaria tratándolos de manera directa para apoyarlos”.

Cuestionada sobre si la austeridad que prometió Sheinbaum en campaña podría alcanzar a los programas del DIF, Damián respondió que los recortes están previstos en personal de estructura, en puestos que tienen funciones duplicadas.

“Ningún área podrá tener gasto excesivo, ninguna área va a tener burocracia de más, ninguna área va a tener gastos superfluos que se encargan y etiquetan estarán regulados por criterios de absoluta austeridad”.

En se sentido destacó la importancia de dirigir el DIF: “es una de las áreas más importantes en materia de políticas públicas y programas sociales que tienen más o menos 3 mil 500 millones de pesos en ejercicio y tiene el brazo social, territorial de áreas de desarrollo social del individuo: discapacitados, niños, jóvenes, la familia es un abanico muy grande donde puedes trabajar y acercarte y buscar lo que puede ser un programa social y se convierta en una politica social que garantice los derechos humanos”.

LA RUTA PARA LLEGAR AL DIF

Damián cuenta con una amplia trayectoria partidista, ya que fue diputada federal y asambleísta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Después se convirtió en dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en la Ciudad de México, así como diputada constituyente por dicho instituto político.

Compartió que en junio de 2017 una amiga en común la puso en contacto con la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. La morenista aún no era candidata del partido a la Ciudad de México.

En octubre anunció su renuncia a MC porque no podía transitar en el Frente, ya que no iba regresar al PRD al cual había renunciado, y tampoco quiso apoyar al PAN, partido con el que se enfrentó como legisladora. “No me veía levantándole la mano a ninguno de sus candidatos”.

Se lo informó a Dante Delgado, dirigente nacional de MC y en diciembre se integró al equipo de precampaña y del programa de gobierno de Sheinbaum. En abril la candidata la invitó a ser coordinadora de campaña, junto con Alfonso Suárez del Real, y recientemente se le presentó como la futura presidenta del DIF.

Reconoció que no está afiliada a Morena, por lo que trabajará bajo la figura de “externa”.

“Si te fijas prácticamente un porcentaje muy alto de quienes forman parte del gabinete no militan en el partido político, más bien son expertos, académicos, analistas de diferentes áreas pero no traen tinte o carrera política per se, sino que han sido seleccionados por ella por el expertise que tienen en las secretarías a las que les invitó a participar”.

Cuestionada sobre si tiene algún proyecto político como buscar la jefatura delegacional de Venustiano Carranza, su respuesta es que no, que ya cerró ese ciclo, pero que además Sheinbaum fue muy clara con su equipo.

“Quienes quieran estar en la batalla política no pueden estar enfocadas en el Gobierno, por consecuencia tu servidora estará enfocada en el trabajo encomendado por ella, pero no tenemos ninguna aspiración para contender por cargo de elección popular”, concluyó.

