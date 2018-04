POST-DEBATE

Todos se declaran ganadores

Los cinco candidatos a la Presidencia de la República se pronunciaron ganadores después del primero de tres debates

Luego de que se realizara el primer debate a la Presidencia de la República en el Palacio de Minería, los candidatos se proclamaron ganadores.

En juego, el futuro de una generación: Anaya; haré 4ta transformación del país: AMLO; Meade pide votar por estabilidad

No quiero ser fantoche: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", explicó en un video en redes sociales que no le gusta ser "fantoche", pero sin ser pretencioso ni presumido, él se consideraba ganador del debate.

No sé ustedes, pero yo creo, honestamente, que ganamos el debate, no quiero ser fantoche, pretencioso, presumido, nos fue bien", aseguró.

El tabasqueño explicó en el video de tres minutos que en el debate no tuvo tiempo de responder a las mentiras de Ricardo Anaya, candidato por la coalición Por México al Frente, a quien llamó "hablantín, farsante e hipócrita".

Y aseguró que cuando fue Jefe de Gobierno el "ingreso per cápita más alto del país, los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México tenían el ingreso más alto en todo el país".

Por último, el líder de Morena dijo que "Además tenemos nosotros la razón y la razón más temprano que tarde triunfa, muchas gracias de todo corazón a ustedes, a los ciudadanos, porque me apoyan, me dan consejos, oran por nosotros, nos tiene confianza", afirmó.

Anaya aseguró que "ganó la visión de futuro"

Otro de los candidatos que se declaró ganador fue Ricardo Anaya, pues frente a sus militantes quienes lo acompañaron desde temprano dijo:

"Quiero agradecerles muchísimo su confianza, quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, y a todas y a todos los ciudadanos organizaciones de la sociedad civil, a quienes de manera libre se han sumado a esta causa", expresó frente a un hotel que se encuentra por la Alameda Central.

En tanto, el candidato de la coalición Por México al Frente dijo que de llegar a la presidencia será "un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente, cada vez está más cerca el México que soñamos, porque el México que soñamos es aquel en el que el gobierno se conduce con honestidad", aseguró.

Muchos de los militantes que esperaban a Naya se salieron del recinto antes de que llegara el candidato debido a la fuerte lluvia que se registró en la CDMX.

En su cuenta de Twitter Ricardo Anaya escribió que "Ganó la visión de Futuro" y dijo que sus propuestas son las mejores.

Ganaron las ideas y las propuestas: Meade

Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México (PRI-Verde-Panal), José Antonio Meade, dijo que ganó el primer debate presidencial.

"Me declaro ganador del debate y declaro también ganador a México", dijo a sus militantes en el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México en un breve mensaje al salir de Palacio de Minería.

El extitular de Hacienda dijo que en el primer debate "permitió conocer mejor de las propuestas y de los perfiles" y aseguró que "me voy contento, me voy estimulado, me voy agradecido y sin ninguna duda me voy convencido de que voy a ganar la elección del primero de julio", dijo.

"Ganaron las ideas y las propuestas, y vamos a ganar la Presidencia de la República y vamos a ganar dos departamentos", destacó.

Asimismo, felicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) por el formato abierto y dinámico del debate.

Mis propuestas fueron las más claras: Margarita Zavala

La candidata independiente, Margarita Zavala, aseguró en su casa de campaña de la CDMX sentirse complacida por su participación en el debate.

Asimismo, Zavala destacó la importancia del debate, pues considera que de esa manera la gente tendrá claras todas las propuestas "para mí era fundamental demostrar que tenemos claridad en las ideas, sobre todo en los temas que se tocaron".

La esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón claro que ella no diría quien fue el perdedor del debate, y explicó que el debate es para mostrar a los candidatos "en condiciones parejas".

"Soy polémico y no le sacaré a los problemas", aseguró 'El Bronco'



Quién también ofreció un mensaje fue Jaime Rodriguez Calderón, a quien se le cuestionó sobre su estrategia de portar un distintivo de su candidatura, a lo que argumentó, que es un intento de compensar que la autoridad electoral solo le concedió 13 spots, es decir uno cada tercer día.

"Yo soy polémico y seguiré siendo polémico, no tengo porqué sacarle la vuelta al problema, tenemos que enfrentarlos y el enojo de México es enorme y no puede ser con proyectos populistas y asistencialistas como se resuelva. Hay que generar una economía mexicana que permita que las personas no roben", planteó al salir del primer debate.

Además, señaló que la corrupción es la madre de los problemas que aquejan a México y recordó que ninguno de los candidatos quiso firmar un documento que comprometía a los aspirantes a renunciar al financiamiento público.

Acompañado de su esposa, el gobernador con licencia de Nuevo León, aseguró que solo con su familia asistió al primer debate presidencial para enfrentarse a la partidocracia de este país y se dijo orgulloso de ello.

