El minuto a minuto de la confrontación

REDACCIÓN 22/04/2018 11:00 p.m.

Jaime Rodríguez Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala inician en este momento el debate organizado por el INE.

En el primer bloque del debate entre los candidatos a la Presidencia, tanto el aspirante Ricardo Anaya como José Antonio Meade cuestionaron a Andrés Manuel López Obrador por su propuesta para amnistiar a los criminales, y aunque el morenista rechazó que amnistía signifique impunidad, Anaya dijo que mentía.

El candidato sin partido, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" recordó el caso de la muerte de su hijo para reflejar la situación de extrema violencia que se vive en el país, al igual que lo hizo el candidato Meade Kuribreña al decir que él había sido asaltado en compañía de su hijo.

El candidato Anaya Cortés se manifestó en favor de una Fiscalía totalmente independiente y acusó a López Obrador de oponerse a esa medida.

A su vez, el ex jefe de Gobierno de la CDMX aseguró que tiene experiencias exitosas para bajar los niveles delictivos de la capital de la República y mostró gráficas para ilustrar que se habían reducido los índices de homicidio doloso y robo con violencia.

Margarita participó en este primer tema del debate y dijo que ella no dará amnistía a los delincuentes que "sí es liberar a los criminales" como plantea AMLO.

El debate presidencial se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El debate, con el hashtag #DebateINE se mantuvo posicionado en la agenda digital en el primer lugar.

8:01 Denise Maerker inicia la intervención para presentar a los candidatos.

8:04 Jaime Rodríguez, "El Bronco", dice que tiene que cambiar la seguridad, contratar a expertos.

8:05 Nosotros trajimos de Nueva York a una empresa Comstat, tenemos que traer tecnología, dice "El Bronco".

8:06 Tenemos que construir al FBI, cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar, agrega Rodríguez.

8:07 Durante mi administración bajó el delito con violencia y bajó el homicidio, dice Andrés Manuel López Obrador.

8:08 Le preguntan a qué se refiere la aministia a AMLO: Primero aclarar que no significa impunidad, no quiero sacar de la cárcel a todos los criminales. Creo que tenemos que atender a las causas criminales, combatir la pobreza, y primero los pobres. Han crecido los pobres jóvenes, no se les han dado alternativas.

8:17 José Antonio Meade dice que creará agencia de investigación especializada. Con Enrique Peña Nieto un repunte de homicidios dolosos. ¿Qué pasó? Primer componente, prevención. Disuasión, combatir la impunidad. Estoy a favor de que le demos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica. Hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina. Me parece que es un tema que ataca muy parcialmente al asunto de las drogas. En consecuencia que solamente agotar el tema de la violencia en el tema de las drogas implicaría quedarnos cortos, y para la seguridad tenemos que hacer todavía un mucho mayor esfuerzo.

8:25. Margarita afirma que va a enfrentar a los criminales, estoy en contra de la amnistía, AMLO y yo fuimos a Guerrero, él fue a decir de amnistía, yo fui a decirle que los iba a defender, han perdido empleos, tranquilidad y paz.

8:26. Anaya acusa a AMLO: Cuando fue Jefe de Gobierno en GDF las inversiones cayeron 40%, el crecimiento económico la mitad de lo que fue a nivel nacional y aumentó el desempleo. AMLO espanta las inversiones y es enemigo de la paz.

8.26 Margarita propone una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

8:27 Sergio Sarmiento pregunta a Anaya: El repunte de la violencia en nuestro país empezó en el 2008, ¿qué pasó y por qué gobiernos tanto del PAN como del PRI no nos pudieron dar la seguridad que es la principal responsabilidad de un Gobierno de la República? Y Anaya responde: Está clarísimo por un error de estrategia, porque no se ha entendido que lo que hay que hacer es desmantelar y no descabezar a las organizaciones criminales y lo explico con un ejemplo: Cuando se detuvo a Osiel Cárdenas el Líder del "Cartel del Golfo", no se desmanteló al cartel y lo que sí ocurrió fue que "Los Zetas" se decidieron, se desato una ola de violencia que todavía parecemos en el noreste del país señaladamente en Tamaulipas, a diferencia cuando a principios de enero en Italia, después de un ejercicio de inteligencia en un solo día detienen a 169 personas inclusive coludidos, les incautan el equivalente a mil 100 millones de pesos , sin disparar una sola bala, esa es la diferencia en el cambio de estrategia, inteligencia previa para desmantelar y no solo estar deteniendo a las cabezas del crimen organizado, eso es fundamental.

8:29. Margarita dice que necesitamos presencia del Estado

8:30. Anaya dice que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo, me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014, ¿en cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia?, en 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país, tenemos que cambiar la estrategia empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar, seguir apoyándolos en el ejército pero trabajar en tener policías confiables y profesionales.

8:31. Jaime Rodríguez afirma que no se ha resuelto el problema de la inseguridad, y que coincide con Andrés en el crecimiento de pobreza; y que en Nuevo León ha bajado pobreza, quitamos el asistencialismo, lo que prometen todos, regalar el dinero de los que trabajamos y creen que con eso bajamos la pobreza; en Nuevo León bajamos 20 puntos la pobreza extrema, levantaremos bandera blanca en ese tema.

8:32. Zavala dice: Bueno, primero le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza, podemos estar de acuerdo en el diagnostico mismo pero no criminalizar, los criminales del crimen organizado están llenos de dinero, no es un asunto que criminalicemos a los pobres.

8:45 Jaime Rodríguez Calderón: El que robe hay que mocharle la mano, hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.

8:46 Azucena Uresti: ¿Mocharle la mano literalmente? Jaime Rodríguez Calderón: Literalmente.

8:49 En nuestro pueblo hay una gran reserva cultural, es honesto, vamos a regenerar la honestidad., dice AMLO.

8:50 Gobernar con el ejemplo, dice AMLO, vamos a limpiar la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Gratifican muy bien a los altos funcionarios que se dan la gran vida, vamos a reducir a los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Vamos a vender el avión presidencial, ya se lo ofrecí a Trump.

8:53 "El Bronco" pregunta a AMLO ¿por qué ofreces lo que no es tuyo?

8:54 Esta es la última encuesta; 48% le dice AMLO a "El Bronco".

8:55 Margarita Zavala cuestiona a AMLO: la corrupción no se termina por decreto.

8:56 Y agrega Margarita: Y es que la política es una tarea humana, para servir hay para generar el bien común; desgraciadamente la política se ha sometido al dinero, y particularmente al dinero público, por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Y tenemos que regresarle dignidad a la política, y por supuesto atacar la corrupción.

8:58 Anaya cuestiona a AMLO: ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú, y dices que el FOBAPROA fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en MORENA, Miguel Ángel Navarro tu candidato en Nayarit al Senado. Y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto, y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete.

8:59 Anaya dice: No existe ninguna acusación en mi contra, todo fue mediático. Yo puedo ver a la gente a los ojos, y siempre me he conducido con honestidad. Los documentos son públicos. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos, eliminar el fuero y una fiscalía general.

9:03 Andrés vas a volver a perder, le dice José Antonio Meade a AMLO.

9:04 A mi me pueden llamar Peje pero no soy lagarto. Lo mío es no mentir, no robar.

9:07 Y dice AMLO: Pues acabar con la corrupción y gobernar con el ejemplo, insisto, se puede acabar con la corrupción si hay la voluntad política del Presidente y se puede también acabar con la impunidad, en este caso el Odebretch, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país, para ser precisos, el Presidente de los moches que entregaron de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto, los de Odebretch también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón, entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en los Pinos con Calderón.

9:08 Está muy suave lo de amor y paz, pero que no responda sobre acusaciones a Poncho Romo, que a hacer su jefe de gabinente, según su libro. Coincido con AMLO, la solución es un fiscal autónomo.

9:10 AMLO dice que no se opone a la fiscalía independiente, está en contra de la farsa de proteger a los corruptos. En el INAI decidieron mantener en secreto lo relativo a Odebrecht. Yo propongo que sea una terna honorable.

9:11 "El Bronco" le pide a Andrés Manuel, contesta: eres honesto, honesto, honesto? Mil veces, responde el de Morena.

9:17 Le reclaman a Meade haber participado en triangulación de recursos hacia el PRI para campañas en los estados: Lo que yo tuve qué ver es para que los metieran a la cárcel, contesta.

9:18 Anaya le contesta: No es cierto, si están en la cárcel es porque hubo alternancia. ¿De qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó?, pregunta Anaya a Meade al mostrar una foto con el ex gobernador prófugo de Chihuahua César Duarte.

9:29 Cuestionan a "El Bronco" por haber dicho que el asunto de las firmas irregulares eran traversuras: Dije travesuras, nada más que los medios de comunicación nunca ponen todo lo que digo; dije travesuras porque a lo mejor Andrés Manuel, o Ricardo, o Pepe Meade, o Margarita mandaron traviesos a poner eso, o los partidos políticos, no porque lo hemos hecho nosotros, el INE no me ha demostrado que nosotros lo hubiéramos enviado, contesta. Tú tienes una tarjeta de crédito, qué te da cuando vas a pagar una cuenta, te dan un boucher, nosotros no tenemos el aviso del INE de que nosotros enviamos eso, y entonces esa fue la controversia, y por esa razón el Tribunal nos dio la razón.

9:31 En cuanto a los embarazos de niñas. Dijo que: nosotros a las embarazadas les decimos gordas. Tan creo en el matrimonio que me he casado tres veces.

9:33 Margarita retó al "El Bronco", y éste a AMLO a regresar los recursos públicos del INE. López Obrador rechazó comprometerse y dijo que han entregado 70 millones de pesos a los damnificados. Anaya dijo que ya devolvieron 200 millones de pesos al INE.

9:35 Azucena Uresti: Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer, déjeme preguntarle, ¿si su hijo fuera homosexual le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo?

Margarita Zavala Gómez del Campo: Mis hijos como cualquier persona tiene toda la libertad de realizar su vida con quien quiera, por supuesto, yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer pero voy a respetar la decisión de todos.

9:36 Con eso de las consultas, como plantea AMLO, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder, dice Anaya.

9:40 Quiero también dirigirme a la mujeres de México, porque es absolutamente inaceptable que siete de cada 10 mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia, que en los últimos dos años, los feminicidios hayan aumentado 70 por ciento y que las mujeres haciendo el mismo trabajo con la misma capacitación ganen 30 por ciento menos, eso se va acabar cuando yo sea Presidente.

9:41 AMLO asegura: Tengo ideales, no soy un ambicioso, un vulgar, no lucho por cargos, es un medio, no es un fin, yo lo que busco la transformación del país. No voy a traicionar a millones de mexicanos que van a votar por nosotros, pero les dejo la alternativa, que me voy a someter a la revocación de mandato.

9:50 Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie, pero no me gusta la venganza: AMLO.

9:51 En 20 años no ha aportado su voz para ninguna causa, si Andrés Manuel López Obrador se hubiera desmayado, en lugar de volver en sí, hubiera vuelto en no, dice José Antonio Meade al cuestionar la voluntad del de Morena para impulsar causas justas.

9:53 El Fobaproa lo aprobaron el PRI y el PAN, revira mucho después AMLO a Anaya en cuanto a lo encontrado en su libro.

9:54 Margarita Zavala cree que la revocación de mandato es una farsa. El Bronco dijo que lo consideraría; Meade lo rechaza y Anaya sí lo acepta, pero de manera regulada.

9: 57 "El Bronco" dijo que con sacar a los partidos políticos del sistema mexicano, México será grandioso. Además de sacar a AMLO de su pensión.

10:00 Zavala pidió a los votantes no conformarse con el menos malo y aseguró que será la presidenta de México.

10: 01 Anaya dijo que esta el juego el futuro de todo una generación y aseguró que no es una elección más.

10: 02 AMLO dijo que estamos apunto de lograr la cuarta transformación de México de manera pacifica. El gobierno dejará de estar a de una minoría rapas, aseguró.

10:04 Meade asegura que cree en un México próspero que se va a convertir en potencia.









