Reportan disparos en plaza de Toronto; evacúan a todos

La policía de Toronto, Canadá, informó que el Centro Comercial Yorkdale estaba siendo evacuado, luego que se escucharon disparos en el lado este del edificio, de acuerdo con medios locales.

Las autoridades informaron en Twitter que el incidente no había dejado víctimas, y que una persona había sido trasladada a un hospital, aunque no fue una causa directa de los disparos.

La plaza informó también en Twitter que estaban cooperando con las autoridades y permanecería cerrada durante el día.

Sounds of gunshots @yorkdalestyle Officers have confirmed a discharge in the area. Mall is being evacuated. Avoid the area @TPS32Div 1605887 ^ma