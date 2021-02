'Con nuestras manos, tenemos que buscar a nuestros desaparecidos"

Cd. Victoria, Tam.- La reunión de los familiares de desaparecidos fue un muro de dolor, quejas, inconformidades, tristeza, reproches, lagrimas, sin llegar alcanzar acuerdos con el presidente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro.

Las diferentes agrupaciones de familiares de desaparecidos expusieron las largas listas de víctimas de desaparición y secuestro, a la vez que denunciaron que en Tamaulipas no ha sido instalada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que no hay apoyos y los escasos trabajos efectuados se limitan a la identificación de cadáveres y no a la búsqueda de personas.

Durante la reunión, se reveló que el índice de personas desaparecidas durante 2017 se incrementó en un 200 por ciento, y en el curso del presente año van 700.

María del Socorro Vallejo Castillo, quien busca a su hijo Leonardo Chaires Vallejo, desde el 19 de noviembre del 2010, sostiene que fueron elementos de la Marina Armada de México, quienes se llevaron a su hijo, en Tampico.

Durante la reunión a puerta cerrada, de la cual los reporteros fueron echados por elementos de la Policía Federal, e impidieron tomar fotografías, también hubo señalamientos en contra del Ejército Mexicano y de la Marina, sosteniendo que son responsables de desapariciones forzadas.

Las desapariciones no son sólo de la delincuencia organizada, también el Ejército y la Marina son responsables de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Matamoros y Tampico. Hay testigos presenciales de que son los militares quienes se los llevaron”, dijo María López, esposa de Juan José.

Familiares de desaparecidos expusieron las largas listas de víctimas de desaparición y secuestro (Archivo)

Fue el Ejército, nos tumbaron la puerta de la casa a patadas, delante mí y mis hijos golpearon a mi esposo para que les dijera donde estaba la droga, las armas, el dinero, no sabemos nada. Se lo llevaron y nunca más volvimos a saber de él”.

Sostuvo que lo ha buscado en cuarteles, procuradurías, reclusorios, Semefo y no hay rastros de él.

Ahí, en la reunión efectuada en el polyforum, madres con la foto de sus hijos prendida del pecho, hermanas con camisetas con la foto de sus hermanos, mujeres abrazando fotos de sus esposos, entre lágrimas, desesperación, reproches y quejas.

No espero nada de la reunión. Ya cuando se van, cuando se va a terminar el sexenio vienen a buscar y no traen nada, ya para que”, añadió María del Socoro Vallejo.

Los representantes de los diversos colectivos coincidieron en señalar que Tamaulipas tiene el más alto índice de personas desparecidas; sin embargo, no se ha prestado la debida atención a la búsqueda de personas.

Nosotros por nuestra propia cuenta nos hemos organizado y hemos salido a efectuar búsquedas en las áreas rurales de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros y otros municipios, encontrando cuerpos, restos humanos damos aviso a las autoridades, pero estas se limitan a ir a recogerlos para luego ir a echarlos a otra fosa, sin hacer ninguna identificación”, sostuvo María Isela Valdez Chaires del colectivo “10 de marzo”.

Señaló que en el Servicio Médico Forense en Reynosa hay más de 250 cuerpos sin identificar, no se toman muestras de ADN a los cuerpos, “cada vez que vamos, que protestamos nuevamente nos toman muestras o no las procesan o las tiran. Solo lo hacen para engañarnos, calmar nuestro enojo de que no hacen nada”.

Insistió que el escaso trabajo que existe es de identificar cuerpos, pero no hay un trabajo de investigación, de búsqueda de las personas desaparecidas.

Madres, hermanas e hijas coincidieron en que no son sólo los desaparecidos, sino también los secuestrados.

Hijos, hermanas, padres, de los cuales, pese a haberse pagado rescate a la delincuencia, nunca más se supo de ellos, comentaron.

Las madres reprocharon al presidente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, la falta de respaldo y de venir a Tamaulipas, donde se tiene el problema más grave, cuando ya se acaba el sexenio y nada efectivo se ha hecho.

Pero las madres no pierden las esperanzas de encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos, entre ellos elementos de la Policía Estatal.

Otra madre denunció que su hija, para sostener a sus hijos, trabajaba de Policía Estatal, pero fue “levantada” por delincuentes y sostiene que ni la misma secretaría de Seguridad Publica ha hecho algo por buscarla.

En la reunión, a la cual asistieron aproximadamente 200 personas provenientes de diversos municipios de Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra, coordinador del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, señaló que existe un enorme retraso pues después del pasado mes de abril debió haberse instalado en Tamaulipas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, designado un coordinador y nada de eso se ha hecho.

Ni siquiera se han hecho las reformas legislativas, menos aún se han llevado a cabo acciones concretas”, recalcó.

Otra queja en la reunión fue la falta de apoyos para los familiares de las víctimas, pues no reciben atención alguna.

Los ocho millones de pesos que tiene el Instituto de Atención a Víctimas del Delito se gasta en pagar funerales, en gastos médicos de las víctimas lesionadas o bien de los familiares que enferman ante la desaparición de sus seres queridos”.

Por su parte, Giovanni Barrios, de la ONG “Justicia Tamaulipas”, señaló que hasta ahora nada se ha concretado en torno a la búsqueda de personas, de desaparecidos es algo que el gobierno del estado ha soslayado.

Las investigaciones sobre las personas desaparecidas son casi nulas. El gobierno nos habla de jovencitas que se fueron con el novio, o mujeres que se fueron con el amante. Pero de personas que han sido desaparecidas por la delincuencia no hay nada de eso”, sostuvo.

Tamaulipas ofrece 85 mdp en recompensas por desaparecidos

Entre otras cosas, reveló que entre 2016 y 2017 pasaron de 650 a dos mil las denuncias de desaparición de personas. Comentó que la falta de investigación por parte de las Procuradurías de Justicia no ha podido establecer si las personas desaparecidas pertenecían a un grupo delictivo.

Se estima que un 70% de los desaparecidos pudieran estar vinculados a la delincuencia organizada, pero no hay investigaciones que así lo establezcan, pues otra cosa son los secuestrados.

Barrios Moreno, reiteró que hasta ahora en Tamaulipas ha habido un trabajo simulado en torno a todo ello y muestra de ello es que, en vez de haberse efectuado en la Ciudad de Reynosa, la reunión donde se tiene el más alto índice de desaparecidos y cerca se encuentran las ciudades de Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Mier, y Miguel Alemán que también tienen el mismo problema, se vino a hacer a Ciudad Victoria.

Los representantes de los diversos colectivos de familiares de desaparecidos concluyeron que están hartos de simulación y engaños de parte de las autoridades, pues nada han hecho ante la gravedad de este problema.

