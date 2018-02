SISMO

"Todavía tenemos mucho miedo en San Gregorio, Xochimilco"

Este pueblo ubicado al sur de la Ciudad de México fue de las partes más dañadas del terremoto del pasado 19 de septiembre

SHARENII GUZMÁN 17/02/2018 08:39 a.m.

"Todavía tenemos mucho miedo en San Gregorio, Xochimilco

"´Salga abuelito porque está sonando la alarma y va a temblar´, me dijo mi nieto y sí salí porque ya tengo mucho miedo de los temblores y otra vez estuvo fuerte", relató Brígido Castro Ramos, habitante de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

Este pueblo ubicado al sur de la Ciudad de México fue de las partes más dañadas del sismo del pasado 19 de septiembre. En ese entonces, se calcula que más de mil casas sufrieron daños en ese lugar, por eso, luego del temblor de este 16 de febrero de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, los pobladores de San Gregorio dejaron lo que hacían en cuanto sonó la alerta sísmica y salieron a las calles.

El miedo de morir entre los escombros o de que sus casas colapsaran provocó que los habitantes de este pueblo originario de la ciudad no solo hicieran caso de la alerta sísmica, la cual sonó 80 segundos antes de que temblara, sino que permanecieran en la calle hasta media noche. El sismo ocurrió a las 17:39 horas.

"Yo estaba en la zona cerril (de San Gregorio) y aunque es un poco más macizo, sí se sintió muy fuerte. Con el miedo y lo que había pasado en el otro sismo, todos salieron de sus domicilios", comentó Margarita Castro, hija de Don Brígido.

Con el temor de que ocurriera una replica nadie quería entrar a sus casas. Después del sismo de la tarde de este viernes la gente intentaba comunicarse con sus seres queridos. Las señales de telefonía colapsaron. Mandaron mensajes por WhatsApp y así se enteraron que estaban bien. Sintieron alivio. Aún así el miedo seguía latente.

LEE ADEMÁS: Alerta Sísmica avisó 72 segundos antes del temblor

Después de varias horas la gente de este pueblo permanecía a la expectativa. San Gregorio se quedó sin energía eléctrica, luego del sismo. Mientras los rayos del ocaso iluminaban los edificios dañados y desalojados por el temblor del 19 de septiembre, los habitantes se recuperaban del susto, mas no bajaron la guardia.

"Ya es de noche, no hay luz y con el temor de la replica, pues todos estaban esperando a ver qué pasaba y no se querían meter a sus casas. Todavía hay personas en las calles esperando a que llegue la luz o a que no vuelva a temblar o como yo que estoy esperando a mi hija que llegue de su trabajo", indicó Margarita.

El señor Jorge Galicia Sandoval cuenta que los vecinos permanecieron en la calle, después del sismo de este viernes, por miedo a que volviera a temblar.

"Lo que pasó en septiembre ya no lo queremos volver a vivir. Es muy difícil ver todo lo que pasa. Mi casa a penas las estamos levantando de nuevo y volvió a temblar. No queremos entrar por miedo a que nos agarre un temblor mientras dormimos, por eso estamos en la calle".



PODRÍA INTERESARTE: Alarma sismo en CDMX, se va líder de reconstrucción y avalan a Mancera para Senado

Jorge comentó que muchos vecinos no quisieron entrar a sus casas. Algunos hicieron fogatas porque el pueblo quedó en total oscuridad. Después de media noche y al ver que la tierra no se movió de nuevo se fueron a descansar.



"Estamos bien en lo que cabe, pero con un susto que no queremos volver a vivir, por eso estamos aquí, en la calle".



Cuando tembló este viernes Jorge estaba en MilpaAlta, delegación vecina a San Gregorio, y no lo sintió tan fuerte como refieren sus vecinos, aún así corrió a su casa para ver como estaba su familia.



"Todos los vecinos estaban en la calle. Le pregunté a mi esposa y me dijo que si estuvo fuerte, no como el del 19 de septiembre. De hecho hay casitas que estaban construyendo que sus bardas se vinieron abajo, pero que podemos hacer. La gente está bien, solo con el susto.



LEE TAMBIÉN: En Condesa y Roma vuelven a sufrir daños y miedo tras temblor

En la avenida México Poniente, entre la oscuridad, sobresalía una fogata. A un lado está el campamento 1 que se instaló desde el 19 de septiembre. Araceli Blancas, vecina de San Gregorio, relató que al llegar a su casa confirmó que el sismo de 7.2 grados estuvo fuero.



La delegación Xochimilco reportó daños en las viviendas que son parte del programa de reconstrucción en San Gregorio Atlapulco que sufrieron afectaciones graves en estructura.



"La mayor afectación la sufrió la infraestructura eléctrica de la demarcación por lo que la Comisión Federal de Electricidad reportó 55 mil 500 usuarios que fueron afectados por esta situación, de los cuales se están por atender a 11 mil 700", indicó la delegación.



LEA TAMBIEN Confirman 13 muertos por desplome de helicóptero de Navarrete y Murat La aeronave voló la noche del viernes a Oaxaca para supervisar las zonas afectadas tras el sismo

LEA TAMBIEN El sismo dejó sin energía a casi un millón de personas; Pemex no reporta daños Tras el sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, cerca de un millón de hogares se quedaron sin luz; refinerías y centros de gas están bien