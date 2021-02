VIDEO: Síndico de Chiapas es retenido por falta de recursos

El pasado 13 de mayo fue retenido el síndico del ayuntamiento de El Bosque, Chiapas, Ramiro Gómez Patishtán por pobladores indígenas que demandan la liberación de 18 millones de pesos de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Ayer fue difundido un video en el que se ve a Gómez Patishtán atado de las manos, el funcionario del partido Mover a Chiapas suplica al gobernador Manuel Velasco que reúna el dinero lo antes posible y se los pague a los comuneros para que pueda ser liberado.

Desde octubre del año pasado, los habitantes de El Bosque acusaron al presidente municipal, Martín Díaz Gómez, de robarse el dinero del municipio y no cumplir con responsabilidades básicas, como la recolección de basura.

En los últimos meses, los grupos opositores al gobierno municipal han realizado bloqueos carreteros como medida de presión y ayer quemaron el coche de uno de los trabajadores del alcalde.

Por su parte, el gobierno de Chiapas informó que tomó diferentes medidas ante la problemática, una de ellas una mesa de diálogo entre el presidente municipal y el grupo inconforme para buscar una solución al pago de los recursos.

Martín Ramírez, vocero del Movimiento de El Bosque por la Defensa del Municipio uno de los grupos que mantienen retenido al síndico González Patishtán, dijo a Imagen Noticias que no amenazaron a Ramiro González con quemarlo si el gobierno no pagaba la deuda, pero que no lo liberarán hasta que les entreguen los 18 millones de pesos.

