EN TOTAL OPACIDAD

Sindicatos de la CDMX incumplen con Ley de Transparencia

Además no publican información sobre los recursos públicos que reciben en especie, bienes o donativos, como ordena la ley

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 10/07/2018 10:31 p.m.

Un ejemplo es el del poderoso Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, el SUTGCDMX.

Diversos sindicatos son sujetos obligados por la ley para presentar información en sus páginas de Internet sobre contratos y convenios con el gobierno de la Ciudad de México, los recursos públicos que reciben en especie, bienes o donativos, y el ejercicio y destino final de recursos públicos que ejercen.

Pero no lo hacen, aunque están obligados por la Ley de Transparencia de la Ciudad, que incluye dicha disposición publicada desde el 2016.

Un ejemplo es el del poderoso Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), encabezado por Juan Ayala, que agrupa a 42 secciones y suma alrededor de 110 mil agremiados.

Pese a que el artículo 158 obliga a que los sindicatos publiquen los recursos públicos que reciben en especie, bienes o donativos, en la página del sindicato no aparece.

Tampoco hay información sobre el ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejercen. No hay información sobre el padrón de socios o agremiados, aunque sí está incluido el directorio del Comité Ejecutivo.

Respecto a contratos y convenios que hay entre el sindicato y las autoridades, la página del sindicato sólo especifica las Condiciones Generales de Trabajo, pero son del 13 de septiembre de 2013 y cambian cada año.

Hay otros convenios que aparecen, como el que hay entre la organización sindical con el gobierno capitalino y la empresa Serenité para tener el derecho de una cobertura financiera para los agremiados, y con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales para obtener descuentos en instituciones educativas privadas.

Sin embargo, no hay mayores datos sobre dichos convenios, que son beneficios para los trabajadores.

De acuerdo con el expresidente comisionado del InfoDF, Mucio Hernández, cuando él se fue, a inicios de este año, se trabajaba con los sindicatos para construir sus portales para que así cumplieran con sus obligaciones contenidas en el artículo 138 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México.

Recordó que de parte del SUTGCDMX había renuencia a publicar su información, por lo que no se sabía cuántos recursos públicos recibe cada trabajador. La organización sindical sólo estaba dispuesta a publicar su información en bloque, y no separada por sus 42 secciones, pese a que la ley obliga a que se crucen datos tanto del patrón, es decir, el gobierno, como de los sindicatos.

Hernández mencionó otro caso, el del sindicato de bomberos, el cual en principio tenía disposición a publicar datos por parte de Raúl Esquivel, el Jefe Vulcano, pero cuando comenzó a tener problemas con el líder del gremio Ismael Figueroa, dejó de haber seguimiento.

Otro caso que refirió es el de uno de los tres sindicatos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), que se declaró en rebeldía y se negaba a publicar cualquier información, bajo el argumento de que su autonomía se veía afectada.

Respecto a los tres sindicatos de la ALDF, el expresidente comisionado del InfoDF señaló que había que estar encima de ellos porque si no se desentendían.

Dijo que cuando él dejó el instituto desde ahí ya se trabajaba en asesorar a los sindicatos en la construcción de sus portales, y también se evaluaban. Observó que ya no se ha evaluado por parte del InfoDF el nivel de transparencia de los portales de los sindicatos, y mientras no haya Pleno de Comisionados, no hay forma de obligar a los sindicatos a cumplir lo establecido por la ley.

Sin embargo, esa información de convenios con el gobierno capitalino es algo que se requiere para la transición, para saber cuántos recursos se destinan a cada trabajador, puntualizó Mucio Hernández.

QUÉ DICE LA LEY

El exconsejero recuerda que la ley en la Ciudad de México sí obliga a los sindicatos a publicar su información, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México.

“Además de cumplir con lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes y en el artículo anterior, los sindicatos deberán poner a disposición de forma impresa y a consulta directa y en los respectivos sitios de internet, además de mantener actualizada y accesible la siguiente información”, se lee en el mencionado artículo.

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades.

II. El directorio del Comité Ejecutivo, estatal, seccional o local.

III. El padrón de socios o agremiados.

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificado como información confidencial los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los sindicatos habilitarán un sitio de internet para cumplir con sus obligaciones de transparencia y permitir el acceso a la información. Los sindicatos podrán habilitar este sitio de internet por sí, o a través de los sujetos obligados que les asignen recursos públicos. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Gerardo Carrasco, del área jurídica del Instituto Mexicano contra la Corrupción (IMCO), dijo que es obligación cumplir con lo que dicen las disposiciones, y en caso contrario, se aplica el artículo 155 de la misma ley.

“Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de obligaciones de transparencia previstas en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Si no cumplen a cabalidad con el 138 procede denuncia”, citó.

OTROS SINDICATOS

Del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México -cuyo líder es Ismael Figueroa, quien buscó ser candidato y sumó cuatro denuncias electorales en contra- no se halló su página.

El sitio web del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal (stpjdf.org.mx) sí tiene su propia pestaña de transparencia, con la estructura y comité de transparencia de la unidad de transparencia.

Empero, contiene un apartado llamado “Obligaciones de transparencia”, la cual al intentar activarla, no se abre. Contiene datos sobre el secretario general, Diego Valdez Medina, así como Secretarías como la de Enlace Social, la Deportiva y la Informática.

La página del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (Sutiems.org) es otro caso de portal incompleto. Tiene una pestaña sobre prestaciones y requisitos, que al abrirla aparece en construcción.

Lo mismo ocurre al tratar de activar el área de Transparencia, donde aparece un mensaje “Esta página está en construcción”. Lo que sí está es el nombre de los integrantes de su Comité Ejecutivo, cuyo secretario es Alberto Rodríguez Torres.

Del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tampoco se halló alguna página, aunque alojado en la web de la ALDF se encontró un PDF con los nombres de los integrantes del Comité Ejecutivo del sindicato, encabezado por Gaudencio Chávez Hernández, así como gastos de 2014.

La ALDF también da alojamiento a un PDF sobre las condiciones laborales de agremiados al sindicato.

