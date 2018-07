CÚMULO DE IRREGULARIDADES

Ejercen delegaciones de manera opaca recursos federales

El primer informe parcial de la ASF para la Cuenta Pública 2017 enlista irregularidades en Cuauhtémoc, Iztapalapa y GAM

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 05/07/2018 10:30 p.m.

Todavía falta el reporte completo y detalles de más demarcaciones. (Archivo).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró opacidad en el uso de recursos federales en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, según consta en su primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017.

En Gustavo A. Madero e Iztapalapa se observó que hay resistencias para transparentar el uso y destino del Programa para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg), y en el caso de Cuauhtémoc por el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal.

Aunque algunas irregularidades fueron subsanadas en las tres delegaciones, en el caso de Gustavo A. Madero se promovieron dos recursos administrativos sancionadores, mientras que en Iztapalapa se emitió uno.

--GUSTAVO A. MADERO

El año pasado la delegación Gustavo A. Madero, entonces gobernada por Víctor Hugo Lobo, recibió 6 millones 749 mil 300 pesos como parte del programa del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg).

En su informe la ASF advirtió que la delegación no realizó adecuaciones a los conceptos convenidos por 6 millones 749 mil 300 pesos y los recursos fueron aplicados al Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de Seguridad Pública”.

Aunque el proyecto especial se distribuyó en cinco ejes, que no clasificaron el ejercicio del recurso en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y dirigido al delito de homicidio doloso, “lo que impidió identificar si los recursos fueron aplicados conforme a los porcentajes establecidos en la normativa”, según el informe.

De acuerdo con la fiscalización, la delegación no transparentó el ejercicio, destino y resultados del Fortaseg al no reportar los informes trimestrales respectivos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Tampoco acreditó su publicación en el órgano oficial de difusión y páginas electrónicas o en algún otro medio local. Debido a ello se promovió responsabilidad administrativa sancionatoria, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fortaseg 2017 a la Secretaría de Hacienda, ni publicaron en el órgano local oficial de difusión y páginas electrónicas o en algún otro medio local.

Tampoco la GAM acreditó que hizo públicos el convenio y anexos técnicos del Fortaseg 207 en su página electrónica de internet ni en medios locales de difusión.

La ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa para que la contraloría capitalina realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron el acta de cierre del ejercicio fiscal 2017 y sus anexos correspondientes a los recursos del Fortaseg 2017, a la dirección general de vinculación y seguimiento del secretariado ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública.

En el resumen se concluye que 3 observaciones fueron solventadas y las restantes generaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.

--IZTAPALAPA

También la delegación Iztapalapa, encabezada por Dione Anguiano, recibió recursos del Fortaseg, en su caso por 9 millones 594 mil 700 pesos.

Como en el caso de la GAM, en Iztapalapa no se realizaron adecuaciones a los conceptos convenidos por el monto recibido. Los recursos se aplicaron al Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de Seguridad Pública", lo que impidió identificar si los recursos fueron aplicados conforme a los porcentajes establecidos en la normativa.

En materia de transparencia la delegación no reportó los informes trimestrales sobe el ejercicio, destino y resultados 2017 a la SHCP, ni tampoco acreditó su publicación en el órgano local de difusión y páginas electrónicas, o en algún otro medio local.

Como en la GAM, para Iztapalapa la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa para que la Contraloría capitalina investigue y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fortaseg a la Secretaría de Hacienda, ni lo publicaron en el órgano oficial de difusión y páginas electrónicas o en algún otro medio local.

--CUAUHTÉMOC

La Secretaría de Hacienda asignó a la delegación 90 millones de pesos como parte del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).

En el caso de la Cuauhtémoc, entonces gobernada por el morenista Ricardo Monreal, se presumió un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de once millones novecientos ocho mil trescientos setenta y cinco pesos.

La administración delegacional recibió otra observación, consistente en que para gastos directos destinó 3 por ciento y no el 2 por ciento permitido, y no acreditó haber publicado en su página de internet y en otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y financieros de las obras y acciones a realizar con recursos del Fortalece 2017.

Fueron en total seis observaciones, de la cuales cuatro fueron solventadas y dos derivaron en una recomendación y un pliego de observaciones.

