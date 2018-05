ELECCIONES CDMX

Sheinbaum encabeza mitin con AMLO en sede alterna en Benito Juárez

Arriola ofrecería a la UNAM terreno del viejo aeropuerto; tras ir a La Salle, Barrales aguarda evento con Anaya en la GAM

REDACCIÓN 07/05/2018 06:53 p.m.

Sheinbaum prometió a los damnificados del sismo que no se endeudarán más. (Especial).

La candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia" a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un mitin en una explanada alterna de la delegación Benito Juárez, luego que el espacio estuviera ocupado por vendedores de diversos productos y hasta juegos mecánicos, que apenas este domingo se instalaron.

En el evento, así como en uno posterior en Iztapalapa, la acompañó el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ahí, la morenista destacó que no permitirá más desarrollos inmobiliarios que afecten a las colonias en movilidad o abasto de agua.

A su vez, le aseguró a la gente que de ganar el 1 de julio no habrá aumentos al predial o el agua, además de que apoyarán a los damnificados del sismo quienes ya no tendrán que preocuparse por adquirir más deudas por préstamos bancarios.

Lamentó que la inseguridad y la violencia hayan crecido de manera impune en la ciudad, por lo que se encuentra en los peores niveles de su historia, crisis de que además enfrentará con programas sociales.

"Vamos a cumplir con el reto de llegar a las 6 de la mañana para reunirnos con el gabinete de seguridad y los alcaldes, porque la seguridad se descompuso, porque se dio la espalda a los ciudadanos".

Mikel Arriola ofrecería a la UNAM terreno del viejo aeropuerto

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ofreció incrementar las becas para estudiantes a universidades privadas de la capital, así como destinar parte de las 750 hectáreas del actual aeropuerto a la UNAM para que amplíe su campus, y tener más oferta educativa y áreas de investigación.

La #CDMX tiene los mayores niveles de deserción estudiantil, por eso propongo:

? Mayor inversión en infraestructura

? Becas para universidades privadas

? Convenios entre Universidades-Empresas.

Trabajaremos por una #educación de calidad para así construir #UnaCiudadConValores pic.twitter.com/clHzT0ulMQ — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 7 de mayo de 2018

Al reunirse con estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Tlalpan, el aspirante expuso sus propuestas para la capital en materia de seguridad, movilidad, empleo y educación, y dijo que de ganar las elecciones otorgaría dichas becas como una forma de apoyar a los estudiantes que no tienen cupo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en otras instituciones públicas.

En ese sentido, Arriola exhortó a los jóvenes estudiantes que votarán por primera vez a reflexionar su sufragio no sólo para elegir al nuevo Jefe de Gobierno, sino también al Presidente de la República, y les invito a que "chequen los currículums".

Reiteró sus propuestas para reducir las tasas de deserción en preparatoria y apoyarlos para ingresar y concluir la universidad; ofrecerles trabajo por medio de empresas y gobierno, así como servicios de salud gratuitos a alumnos del nivel medio y medio superior de instituciones públicas y privadas.

La candidata de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", Alejandra Barrales, aseguró que el cambio con rumbo que requiere la capital y el país en general, no puede entenderse sin el apoyo de los jóvenes.

"Más allá de necesitar a los jóvenes para ganar, necesitamos a los jóvenes para sacar adelante esta ciudad", subrayó durante su participación en el encuentro con los aspirantes a la Jefatura de Gobierno organizado por la Universidad La Salle.

Más allá de necesitar a los jóvenes para ganar, necesitamos a los jóvenes para cambiar el rumbo de este país y sacar adelante a la #CDMX. #VotoLasallista pic.twitter.com/Xe60SeH6Z0 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 8 de mayo de 2018

En el evento, Barrales Magdaleno se dijo convencida de la participación y aportación de la juventud, y ejemplo de ello, es su participación en los sismos del 19 de septiembre pasado, donde contra todo pronóstico y expectativa se apropiaron de las calles en un momento de crisis y desgracia para la ciudad.

"Los jóvenes nos dieron esa grata sorpresa. No pidieron permiso, no esperaron, salieron para organizarse, ser solidarios, salvar vidas, hacer patente su energía. A mí me parece que ese es un mensaje muy alentador, sobre todo en momentos que parece que todo está perdido, que las cosas no van a cambiar y no hay nada que hacer", resaltó.

Por la noche tendrá un mitin

conjunto con el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, en el Deportivo Los Galeana, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero.

Con información de La Jornada y Notimex.

