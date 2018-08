Senador del PRI no entiende quejas de mexicanos "si muchos viajan a Europa y al Mundial"

REDACCIÓN 16/08/2018 07:04 p.m.

El senador electo del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que no entiende las críticas de los mexicanos en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en su cuenta de Instagram, ve a muchos viajando a Europa y al Mundial de Rusia.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Estos son los 4 personajes que buscan presidir el Senado

El senador electo dijo en entrevista que es complicado entender las quejas cuando en México es "un país que tiene récord de viajeros, récord de turismo interno, récord de turistas que viajan a Rusia al Mundial, pero tienes a un país que no está contento".

"Los que están ahora de vacaciones, yo veo en mi Instagram como nunca ahora fotos de amigos en Europa, hay un sector que puede con mucha mayor facilidad viajar a Europa, antes no podía, pero tampoco está contento. A lo mejor ahora se queja de que no viaja en primera clase, a lo mejor se queja de que en el periódico están saliendo los grandes hoteles del mundo y a esos todavía no tengo acceso", dijo en el programa de Carmen Aristegui.

Asimismo, reconoció que el PRI se encuentra en momento complejo que podría conducirlos a la "extinción", de no saberlos manejar y agregó que los resultados obtenidos en la pasada elección, se dieron debido a varios factores, como la falta de aprobación del actual gobierno de Enrique Peña Nieto y la amplia campaña desplegada por Andrés Manuel López Obrador desde la oposición.

"El otro lado lo describió bien, con un enorme contradicción, por un lado ponía un país de porquería, que todo estaba mal, y se lo compraron. Y por otro lado te dice, voy a salvar hasta el alma de los mexicanos. A mí esa parte me entusiasma, porque es el primer presidente que habla del alma. Yo creo que de verdad necesitamos un rescate moral. Si el gobierno va aportar algo nuevo, de verdad va estar en esa materia", refirió.

LEA TAMBIEN Estos son los 4 personajes que buscan presidir el Senado Los senadores electos Mónica Fernández, Cristóbal Arias, Martí Batres e Ifigenia Martínez son quienes buscan presidir la Mesa Directiva del Senado

LEA TAMBIEN Perfilan a Mancera como coordinador del PRD en Senado Pese a que fue postulado en listas pluri del PAN, la dirigencia perredista lo designaría este miércoles en el cargo

jamp