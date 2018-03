SEMANA SANTA

¿El Papa dijo que el infierno no existe?

El Vaticano ha salido a desmentir esta frase que es contraria a las bases mismas de la doctrina católica

EL VATICANO.- En plena Semana Santa, el diario italiano La Repubblica publicó que el Papa Francisco habría dicho que "el infierno no existe".

Sin embargo, El Vaticano ha salido a desmentir esta frase que es contraria a las bases mismas de la doctrina católica.

Este Jueves Santo, el periódico difundió un artículo en el cual su fundador, el periodista agnóstico Eugenio Scalfari, relató un encuentro privado que sostuvo con Francisco en el Vaticano el pasado martes 27 de marzo.

En el texto se mezclaron reflexiones y comentarios del autor con frases supuestamente pronunciadas por el líder católico durante la conversación. En un momento, pregunta: "¿Qué sucede con las almas malas? ¿Dónde son castigadas?".

Scalfari escribió la supuesta contestación del Papa: "No son castigadas, las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se suman a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y no pueden, por lo tanto, ser perdonadas, desaparecen".

"No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras", habría abundado Jorge Mario Bergoglio. Pero la sala de prensa del Vaticano salió a desmentir, este mismo día, el contenido de esa publicación.

Por un lado reconoció que, en efecto, "recientemente" tuvo lugar un encuentro privado entre Scalfari y el líder católico "con motivo de la Pascua", pero aclaró que, en esa ocasión, "no tuvo lugar una entrevista".

Más adelante precisó que lo referido por el autor en su artículo "es fruto de una reconstrucción", en la cual "no son citadas las palabras textuales pronunciadas por el Papa".

"Por lo tanto ningún entrecomillado del mencionado artículo debe ser considerado como una fiel transcripción de las palabras del santo padre", añadió.

