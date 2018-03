EN DUDA SU REGRESO

El Papa podría no volver nunca a su natal Argentina

Al cumplir cinco años de pontificado, el Papa Francisco se niega a viajar a su tierra mientras genere división y controversia

REDACCIÓN 13/03/2018 06:37 p.m.

En duda el regreso del Papa a Argentina (Imagen de Taringa)

Hoy se cumplen 5 años de que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Papa. Desde entonces no ha vuelto a pisar tierra argentina.

Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, salió de Buenos Aires casi con lo puesto para acudir a un cónclave y nunca volvió. Allí dejó a toda su familia, su entorno más cercano, sus contactos políticos y el club de fútbol San Lorenzo, del que era tan fanático que incluso acudía al vestuario antes de los partidos para alentar y santiguar a los jugadores.

(Imagen de Radio Continental)

Lee también en La Silla Rota: Mis oraciones están con México: Papa Francisco

En Argentina en 2014 aún estaba en el poder Cristina Fernández de Kirchner, con la que tuvo enfrentamientos cuando era arzobispo de Buenos Aires. En 2015 había elecciones presidenciales. En 2016 Mauricio Macri, presidente argentino, vivía momentos duros de crisis económica y tensión social. En 2017 de nuevo elecciones, esta vez legislativas. En este 2018, con el viaje en enero a Chile, en el cual Francisco no contempló visitar su país natal, provocó una fuerte indignación incluso entre comentaristas argentinos habitualmente moderados con él, y desató las dudas sobre su regreso.

(Imagen de You Tube)

El 2019 es año electoral de nuevo, la tensión con Mauricio Macri no remite y el presidente tiene todos los números para ser reelegido para otros cuatro años. Bergoglio tiene 81 años y la posibilidad de que nunca vuelva a su tierra se empieza a plantear por personas como el periodista Joaquín Morales Solá, que mantiene contactos con el Papa y asegura que estaba previsto que viajara en 2018, algo que él mismo ha descartado recientemente en una conversación con la cúpula de la Iglesia argentina.

(Imagen de El País)



El Papa ha dejado ver que no viajará a su tierra hasta que no vea que su viaje no será controvertido y no generará división, sino unión.

Su indisimulado enfrentamiento con Macri y su regreso a la ortodoxia económica, su acercamiento a personajes muy polémicos de la oposición, como la líder de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, han provocado en el mundo cercano al presidente y en el antiperonismo en general, un rechazo total.

Mauricio Macri, que para Francisco representa una política económica que rechaza y una clase social a la que detesta, la de los empresarios multimillonarios, ha tocado estas semanas la última tecla que faltaba para chocar con Bergoglio, al abrir paso en el Congreso al debate para la despenalización del aborto.

Con información de El País

LEA TAMBIEN Víctimas de pederastia en Piedras Negras se reunirán con representantes del Papa Francisco Un grupo de jóvenes que fueron abusados sexualmente por miembros del clérigo expondrán sus casos ante los representantes del Papa Francisco.

LEA TAMBIEN "Papa Francisco, al pendiente de proceso electoral en México": Aguiar Retes El papa Francisco está pendiente de México en este año electoral, declaró el cardenal Carlos Aguiar Retes, nuevo arzobispo primado de México



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt