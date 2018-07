Urge blindar frontera para evitar ingreso de armas: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, consideró necesario blindar la frontera común con Estados Unidos a fin de evitar que ingresen más armas y dinero de actividades ilícitas a México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Ante récord de homicidios en México, Trump pide "máxima seguridad fronteriza"

Ello, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien mediante su cuenta de Twitter @POTUS criticó el incremento de las tasas de homicidio en México, razón por la que urgió a reforzar la seguridad fronteriza.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico´s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews