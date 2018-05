VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

"Me dijeron que me bajara a la chingada, que las mujeres no saben gobernar"

Saymi Adriana Pineda Velasco, aspirante a una alcaldía en Oaxaca vivió en carne propia la violencia política contra la mujer

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 02/05/2018 08:10 p.m.

Saymi Adriana Pineda, víctima de la violencia política (Foto tomada de la web)

OAXACA, Oaxaca.- "Me dijeron que me bajara a la chingada, que las mujeres no saben gobernar", es la amenaza que recibió Saymi Adriana Pineda Velasco, a quien el Partido del Trabajo (PT) bajó de su candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla para postular a un hombre.

La aspirante a la alcaldía sostuvo que el pasado 25 de marzo se registró como candidata, luego de que hubo consenso entre los partidos coaligados de la alianza "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT, PES), y el 20 de abril fue avalada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Pero días después mes fue bajada de la contienda y en su lugar se colocó a Víctor Cruz Vázquez, edil del municipio para reelegirse en el cargo.

Saymi Pineda dice que fue invitada por el senador con licencia Benjamín Robles Montoya a participar, por lo que renunció a su trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero al final la dejó sola.

"Incluso el día que desapareció mi nombre de la lista del IEEPCO me hicieron una llamada para ofrecerme a cambio la candidatura a diputada por el distrito 25 local y la rechace porque también va una mujer".

Sayme interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral Estatal con número JDC/103/2018 y espera que se resuelva a su favor de lo contrario no tendrá oportunidad de aparecer a la boleta electoral.

Además, ante la Fiscalía General de Justicia solicitó protección para su familia, esposo e hijo, pues las amenazas constantes que recibió a partir de su insistencia para la candidatura. Incluso en 2016, su padre, líder pesquero en la región Costa, fue asesinado por grupos de la delincuencia.

De igual manera, acudió a la Defensoría de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, toda vez que asegura las amenazas provienen del presidente municipal en turno para que no continué con la impugnación.

La aspirante asegura que su candidatura fue negociada por Benjamín Robles Montoya, candidato de Morena, PES y PT a la diputación federal por el distrito VIII, con cabecera en Oaxaca de Juárez, quien después que la bajaran de la contienda, la dejó sin su apoyo.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana desde el 2016 a la fecha se han recibido 200 denuncias por violencia política de género.

Las víctimas han sufrido agresiones verbales, amenazas y hasta violencia física, agregó.

"Se trata de una violencia que expresa la política misógina, los resabios de una cultura de ofuscamiento que niega, hasta por violencia extrema, la participación de la mujer, su decir, su hacer y su pensar", expresó en la Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, el pasado 30 de abril.

Este miércoles se instaló de manera oficial el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, donde participa el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), para vigilar que otras mujeres no sufran lo mismo.

"No voy a permitir que se burlen de mí, de mi nombre. Las mujeres en Oaxaca sufrimos violencia de todo tipo y tenemos que poner un alto", exclamó.

Por ahora, Saymi Adriana Pineda espera que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resuelva a su favor, en tiempo, ya que las campañas a ediles municipales arrancan el próximo 29 de mayo.

