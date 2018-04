Candidatura Mundial 2026 une a Trump y Peña Nieto

JOSÉ LUIS AYALA 26/04/2018 09:09 p.m.

Mediante una de sus acostumbradas publicaciones en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a aquellos países que no respalden la candidatura de su país, Canadá y México para organizar la copa Mundial de Futbol de 2026.

El mandatario estadounidense preguntó en su mensaje el por qué apoyar a aquellas naciones que no muestran su respaldo a la Unión Americana.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don´t support us (including at the United Nations)?