El racismo en la era de Trump

Este lunes se dio a conocer un video en que una ciudadana encara y ataca a un ciudadano estadunidense con ascendencia mexicana al que llama "narcotraficante, violador y animal", al igual que el presidente Donald Trump lo hizo el mes pasado en referencia a los migrantes, comentario del que posteriormente se retractó parcialmente.

Como este hecho, han surgido noticias similares que reportan incidentes con expresiones racistas. De acuerdo con expertos, las políticas del gobierno de Trump han favorecido la normalización de estas conductas.

"Son animales"

El presidente Donald Trump ha alimentado las críticas de los legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes después de decir que algunas personas que entran a los Estados Unidos son "animales".

Los comentarios de Trump surgieron durante una mesa redonda de inmigración el 16 de mayo que abordó las llamadas ciudades santuario, miembros de pandillas MS-13, la práctica federal de "atrapar y liberar" y las políticas en California relacionadas con la detención de inmigrantes. Los participantes incluyeron miembros del gabinete, sheriffs de California y otros funcionarios electos.

Pero fue el comentario de "animales" de Trump el que despertó más atención.

"Los inmigrantes no son 'animales'. La declaración del presidente fue profundamente ofensiva y racista. Los inmigrantes son nuestra familia y amigos, y hacen contribuciones significativas a nuestro país", tuiteó la senadora Dianne Feinstein, una demócrata de California.

Sin embargo, algunos han señalado que Trump no llamaba a todos los inmigrantes "animales", y más bien hizo ese comentario en referencia a los miembros de la pandilla MS-13, conocidos por cometer crímenes brutales.

Los orígenes

Para los expertos, la génesis es clara. Si bien Estados Unidos ha puesto fin a los códigos formales y legales de esclavización y segregación que representaron la mayor parte de la historia de la nación, poco se ha hecho para cambiar las mentes de muchas personas sobre las ideas racistas en las que descansaban esas estructuras.

"No ha habido un desafío intensivo en toda la sociedad a las ideas racistas en los Estados Unidos", Dijo Ibram Kendi, director del Centro de investigación y políticas antirracistas de la Universidad estadounidense.

"Ha habido personas que dicen que necesitamos tener 'conversaciones nacionales', hay personas pidiendo 'curación', porque en sus mentes es solo que las personas son odiosas y necesitan comenzar a amar ... Pero en términos de un esfuerzo nacional generalizado para reorientar las ideas racistas de los estadounidenses, eso nunca ha sucedido antes ".

Y esas ideas son profundas, dijo Jamilah Lemieux, crítica cultural y escritora. "Las personas no negras en este país han sido alimentadas con una dieta constante de propaganda de sus padres, sus escuelas, sus iglesias y de los medios que les dice que no se debe confiar en la gente de color, y particularmente en los negros y latinos".

"Se les ha enseñado que somos criminales, que somos violentos de que somos depredadores y creemos que necesitamos ser vigilados".

Esperanza y cambio

La elección de Barack Obama en 2008 fue vista por gran parte de la América blanca como el comienzo de una nueva era post-racial. La lógica sostenía que, si un afrodescendiente podía alcanzar la oficina más alta en la tierra, entonces ningún objetivo podría considerarse fuera del alcance de una persona de raza negra individual en la América moderna.

Este encuadre post-racial, por supuesto, desmiente no solo las desventajas heredadas e institucionales que enfrentan los afroestadounidenses en vivienda, educación, riqueza y otras preocupaciones socioeconómicas, sino también el surgimiento de lo que algunos han descrito como una forma "más nueva e ingeniosa" de racismo. Después de las elecciones de 2008, el activista y escritor antirracista Tim Wise lo describió como uno en el que los blancos "retienen a la comunidad negra más grande en baja estima" pero "crean un espacio aceptable para individuos como Obama que los consideran diferentes".

Y en la medida en que los ocho años de Obama en el poder alimentaron una renovada sensación de propósito y organización entre los nacionalistas blancos y desencadenaron lo que el famoso experto de CNN, Van Jones, describió como una "estocada", algunos, incluido el propio Obama, se preguntaron si su presidencia en realidad proyecto de igualdad racial atrás, al menos temporalmente. "Tal vez hemos llegado demasiado lejos", dijo Obama preocupado en voz alta a un asistente poco después de las elecciones, según un libro que se publicará próximamente. "Tal vez la gente solo quiere caer de nuevo en su tribu".

Ese tribalismo racial es parte de lo que impulsó la victoria de Trump, a pesar del hecho de que continuaría describiéndose a sí mismo como la "persona menos racista". La popularidad de Trump con supremacistas blancos descarados proviene de cosas como sus frecuentes tweets y comentarios mal informados sobre la violencia en el interior de la ciudad, y su uso reportado de la frase "condados de shithole" al hablar sobre inmigrantes de naciones negras y marrones.

'Valet de racismo personal'

Después del incidente de Starbucks, en que se le negó servicio a personas afodecendientes, muchos otros ejemplos surgieron rápidamente a través de informes de noticias y redes sociales. En Nueva Jersey, dos hombres negros hicieron que la policía los llamara por el personal de un gimnasio después de ser acusados falsamente de ejercitarse sin una membresía adecuada. La policía en California enjambró a tres mujeres negras que salían de Airbnb cuando un vecino concluyó que estaban en medio de un robo. Una mujer en Oakland llamó a la policía a los residentes negros para hacer barbacoas en un parque y, en la Universidad de Yale, una mujer blanca llamó a la policía a un compañero negro por haberse quedado dormido en el área común de un dormitorio.

La presencia de la policía no es el factor definitorio del racismo cotidiano, o lo que algunos llaman "microagresiones", pero es una de las escaladas más duras. Para Phillip Atiba Goff, un destacado investigador sobre el prejuicio racial en la policía y el presidente del Center for Policing Equity, parte de esto tiene que ver con el hecho de que los negros, hispanos y los blancos a menudo comparten el espacio en lugares como un campus universitario o ciudad aburguesada como Oakland, California, pero no siempre comparte bonos.

"Cuando tienes personas viviendo cerca unas de otras que no están en comunidad, eso genera miedo", dijo Goff.

A él le preocupa lo que significa que en los casos en que los agentes se vuelvan "oficiales" como un tipo de ayudante personal de racismo - respondieron armados ante las sospechas infundadas de los estadounidenses blancos. Pero desde la perspectiva de la aplicación de la ley, es un círculo difícil de cuadrar.

"No se puede instruir muy bien a sus operadores del 911 para que sean como 'sí señora Smith, sé que usted dijo que había pandilleros, pero sabemos que probablemente sea racista'", dijo Goff.

La policía tiene que responder y está entrenada para tratar cada escenario como si pudiera volverse peligroso. "Así que van a aparecer, y generalmente van a ser agresivos", agregó Goff. "Y cuando se dan cuenta de que usted no es el problema, su dignidad ha sido tan atacada que realmente es difícil mantener una conversación agradable. Para los policías y para el residente ".

Por lo tanto, más que nada, lo que debe desafiarse para lograr un progreso real en el racismo cotidiano es el prejuicio racial, ya sea consciente o inconsciente. "La única forma en que realmente ganamos, es cambiar las normas sociales", dijo Goff.

Y para Kendi, como muchos académicos de raza, una parte importante de eso es prestar más atención a las políticas sociales, económicas y políticas que tienen un impacto parcial, en lugar de los intercambios negativos individuales que las personas tienen entre sí. "Las políticas son la cuna de las ideas racistas que circulan en las mentes de las personas y que conducen a situaciones interpersonales que afectan negativamente a las personas", dijo Kendi.

"Si las personas realmente toman en serio la posibilidad de vivir libremente y en negro en los Estados Unidos, entonces la forma de hacerlo es formar parte del movimiento contra las políticas racistas".