ERA HIPERTENSA

A Martha Reyes la mató el susto y la violencia en un mitin

Una amiga de la señora culpó directamente al grupo de choque "Los Buitres" por el shock que acabó con la vida de su amiga, además damnificada del sismo

MARLENE VALERO 06/01/2018 06:08 p.m.

La señora era simpatizante de Morena y AMLO. (Facebook).

"A Martha le dio pánico. Era una persona mayor que no podía correr como lo hicieron otros, quedó en pánico y lo que la mató fue el susto. Era una cosa espantosa...", afirmó Celina, vecina y amiga de Martha Patricia Reyes Tenorio, quien murió un día después de las agresiones en uno de los mítines de Morena en Coyoacán.

La vecina entrevistada por La Silla Rota llevaba un gran ramo de flores blancas para depositarlas en el ataúd de su amiga, quien era velada en una funeraria en la Calzada de Tlalpan. Culpó directamente al grupo de choque llamado Los Buitres, comandados por funcionarios de la delegación y emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Los responsables son los del grupo Los Buitres. Ellos son conocidísimos en la delegación y los funcionarios son las cabecillas, la gente ya los conoce y van contra todos los opositores, no no'mas con Morena, sino con vecinos que se manifiestan", aseguró.

Celina mencionó que ese jueves acompañaría a Martha al mitin de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la colonia Villa Quietud, a donde acudiría la precandidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero se enfermó de una gripa muy fuerte.

Sin embargo, amigos y compañeros que al igual que ella y Martha simpatizan con el partido, le detallaron que el grupo de choque llegó al lugar y comenzó a tirar piedras, bolsas con huesos y a golpear personas.

"Yo ese día no fui porque me enfermé de gripe, yo iba a acompañar a Martha. Pero los compañeros que estaban ahí, nos dijeron que estas personas iban hasta drogadas y empezaron a aventar piedras, bolsas con hueso y todo. A mí me tocó lo que pasó en el mitin del Centro de Coyoacán (el pasado 15 de diciembre) y fue horrible, y dicen que el de Villa Quietud fue tres veces peor...", dijo.

La amiga afirmó que lo que provocó la muerte de su amiga fue el susto y la impresión de todo lo que veía; la violencia con la que actuó este grupo de choque.

"Nosotros, los amigos culpamos a ese grupo de choque, a Los Buitres de la delegación Coyoacán y a Mauricio Toledo, que tiene todo el control. Sí, Martha era hipertensa, pero lo que le provocó la muerte fue la trifulca, la violencia con la que actuaron estas personas", sentenció.

Así coincidió otra amiga de Martha, quien decidió omitir su nombre. Al igual que la mujer de 55 años, ella padece de hipertensión, por lo que los doctores le recomiendan tener cuidado con las emociones fuertes y eso fue a lo que se enfrentaron en el mitin de Villa Quietud.

"Yo también soy hipertensa y los doctores nos dicen que nos cuidemos siempre de las emociones fuertes, porque cualquier cosa nos puede poner mal. Ella se puso mal al ver los golpes, la violencia y no saber qué hacer...", expuso.

De igual manera culpabiliza al grupo de choque emanado del PRD, quienes son ya conocidos en los barrios y en la demarcación por sus formas de amedrentar a cualquier opositor o manifestante.

"Como vecina que también la acompañaba a las reuniones, consideramos que los responsables de su muerte fueron los grupos de choque del PRD. Yo no fui al mitin de Villa Quietud, pero si al de Ajusco y pasó lo mismo, los policías no hacían nada y los agresores seguían ahí, haciendo daño. Queremos que paguen por lo que hicieron", declaró.





Denunció daños en edificios antes del 19-S

Martha Patricia sobrellevaba una tragedia en sus hombros aquel jueves que fue llevada en ambulancia al hospital después del mitin en Coyoacán. Al igual que cientos de capitalinos perdió a seres queridos en el terremoto del pasado 19 de septiembre.

Sus nietos, Julián Andrés y Jimena, de 11 y 6 años, quedaron bajo los escombros del edificio 1-C del Multifamiliar Tlalpan. Ella, con sus propias manos movió escombros y restos de muebles para recuperarlos. Sin embargo, ambos perdieron la vida.

"Los nietos de Martha murieron en el sismo... Vivía en la misma unidad, pero en otro edificio, y cuando tembló corrió como loca para sacarlos, movió piedras y escombros, pero lamentablemente murieron. Los niños no habían ido a la escuela porque le pidieron a su mamá quedarse, se habían dormido tarde viendo películas y la hija de Martha les dijo que sí. Después se fue a trabajar, tenía apenas como una hora que había salido cuando pasó el sismo", relató Celina.

Pero la mujer de 55 años desde tiempo atrás había denunciado daños en la estructura de los edificios del Multifamiliar y había exigido que se hicieran revisiones. Nunca la tomaron en cuenta.

"Ella había buscado en la delegación que revisaran los edificios, desde antes. Aún cuando estaba Mauricio Toledo al frente. Ella culpaba al exdelegado de lo que le había pasado a sus niños, porque él sabía que estaba mal el edificio y no hacía nada. Compraba a los vecinos con tinacos, pintura para los departamentos; así compraba su silencio", agregó la amiga.

Incluso personal de la delegación había dado permisos a algunos vecinos para que derribaran muros, con el fin de ampliar sus departamentos, por lo que consideran que fueron también motivo de que el edificio colapsara ese martes 19 de septiembre.





Una mujer alegre y solidaria con todos

Una pareja de vecinos de Martha que acudieron al funeral calificaron a su amiga como una mujer alegre y solidaria con todo el que necesitara ayuda.

La mujer y su esposo, adultos mayores que decidieron omitir sus nombres, explicaron que su vecina era conocida por buscar lo mejor para su comunidad.

"Conocíamos a Martha y a Naye, su hija. Era una persona muy alegre, apoyaba mucho a todo mundo. Tenía muchas cualidades. Luchaba por su comunidad, no de grilla, pero sí apoyaba a los vecinos. Era buena persona, buena amiga".

Coincidieron en que después del sismo de 7.1 grados que sacudió la ciudad, Martha buscaba apoyos para los damnificados del Multifamiliar Tlalpan y, cuando le daban apoyos a su hija, también compartía con los demás vecinos afectados.

"A raíz del terremoto, la señora apoyaba a los vecinos, recababan ayuda. Si a su hija la apoyaban diferentes organizaciones, ellas compartían con todos los demás. Eran unas finas personas", recordó el vecino.

La Silla Rota buscó al esposo de Martha Patricia, quien decidió expresar que por el momento esperan estar este tiempo en familia, sobrellevando la pérdida y valorarán dar alguna declaración en los próximos días.

"Agradezco la preocupación, que quieran que la luz salga, pero nosotros estamos en este proceso lamentable, no queremos en este momento dar alguna declaración, ni ninguna postura en este momento. Lo que les decimos es que, en su momento, vamos a ver la manera de que alguno de nosotros pueda declarar, pero por el momento queremos estar en familia", dijo.

Cabe recordar que el PRD se ha deslindado de los hechos violentos que ocurrieron en los mítines de Morena en Coyoacán, así como de la culpabilidad de la muerte de la señora Martha Patricia.

Por su parte, los militantes de Morena responsabilizan a los grupos de choque de la delegación, en especial el conocido como "Los Buitres", ya que consideran que los hechos violentos provocaron que la salud de la simpatizante se viera afectada, al grado de llevarla a la muerte.

La hija de Martha, en la red social Facebook afirmó que a su madre no la golpearon durante el mitin, sino que murió a causa de su hipertensión.

