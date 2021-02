Antes de ser linchado, Ricardo publicó su último mensaje en Facebook

Los cuerpos de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, quienes fueron quemados vivos le miércoles frente a la presidencia municipal de Acatlán de Osorio, Puebla ya fueron entregados a sus familiares exigieron justicia.

Sus cuerpos fueron recibidos en Tianguistengo entre lágrimas, sollozos y exigencia de justicia los despidieron.

La abuela de Ricardo Flores, Petra García declaró: "no se vale lo que hicieron injustamente, tengan por seguro que ellos no fueron los robachicos, ellos no acostumbraban esas cosas".

Ricardo Flores Rodríguez, de 21 años de edad, era estudiante de Derecho en Jalapa y a penas el lunes pasado regresó a Tianguistengo a trabajar las tierras de su familia, sus padres viven en Estados Unidos.

El día en que ocurrió su asesinato, publicó en su cuenta de Facebook su último mensaje:

Días antes había publicado mensajes de algunos de sus pensamientos y fotografías.

Por el linchamiento de Alberto y Ricardo, cinco policías municipales fueron presentados ante la Fiscalía del Estado para ser investigados por omisión y delitos contra la procuración de justicia.





Con información de Radio Fórmula





