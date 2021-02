Así fue el debate por la gubernatura en Puebla

PUEBLA (La Silla Rota).-El debate de casi 90 minutos entre los cuatro candidatos a la gubernatura sirvió para recordar la realidad carente de la entidad en aspectos como seguridad, distribución de la riqueza y economía, y para evidenciar las carencias de quienes aspiran a gobernarla.

Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia fue vituperado por sus tres contrincantes. La panista Martha Erika Alonso lo comparó como Luisito Rey por misógeno; el priista Enrique Doger con el presidenciable panista Ricardo Anaya por traidor y, Michel Chaín, abanderado del Verde Ecologista, lo tachó de mentiroso por presumir un título universitario del cual carece y también cuestionó su enriquecimiento, ante lo que no hubo respuesta por parte del morenista, quien había ofrecido que durante el debate despejaría las dudas sobre el origen de los recursos que le permitieron crecer su patrimonio en la última década.

Bajo la sombra del morenovallismo, Michel Chaín Carrillo, candidato del PVEM, abrió fuego contra Martha Erika Alonso, esposa de su ex jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle. La cuestionó por las propiedades que tiene su familia en la zona donde el gobierno estatal invirtió millones de pesos para consolidar la instalación de la empresa alemana Audi, en la región de San José Chiapa.

En respuesta y con documento ampliado en mano, la panista exhibió una escritura para recordar que su familia obtuvo la propiedad de las hectáreas referidas cuando ella tenía 19 años de edad y, precisó que están fuera del polígono de la denominada Ciudad Modelo.

Chaín Carrillo que de acuerdo con las encuestas y la votación histórica del PVEM tienen nulas posibilidades de triunfo en la elección del primero de julio, fue el portavoz de la ciudadanía, no solo recordó a la panista lo favorable de tener una propiedad “juntito” de Ciudad Modelo, hizo lo propio con el priista Enrique Doger, al cuestionar su paso por la delegación del IMSS en Puebla y llamar abogado sin título al senador con licencia Barbosa Huerta.

A lo largo de las presentaciones en los bloques denominados desarrollo económico y social, seguridad y justicia y sociedad, establecidos por el Instituto Electoral del Estado, los candidatos de Morena, PRI PVEM hicieron señalamientos a la panista Martha Erika Alonso por los yerros de las administraciones panistas de Moreno Valle y del actual gobernador José Antonio Gali Fayad.

La panista manifestó: “Sé que recurrirán a lo largo de este debate a estar asegurando descalificaciones contra otras personas, desde este momento les informo a los candidatos: yo no soy ministerio público, tampoco soy defensora de oficio, si ustedes tienen algún señalamiento en contra del gobernador, el exgobernador, algún funcionario estatal, legislador o alcalde, presenten las pruebas ante las autoridades correspondientes”.

Aunque los pasivos de la entidad crecieron en las administraciones panistas, se limitó a presentar una gráfica sobre el manejo de deuda pública, en la que la Secretaría de Hacienda marca que Puebla redujo con pagos su deuda.

Es mentira que los gobiernos del PAN endeudaron el Estado. La @SHCP_mx es la que reporta y vigila las finanzas de las entidades. Como podemos observar en la siguiente gráfica, Puebla redujo la deuda en $1,116 millones de pesos desde que gobierna el PAN. pic.twitter.com/BDS662h90f — Martha Erika Alonso (@MarthaErikaA) 12 de junio de 2018

Dado que Barbosa Huerta en reiteradas ocasiones habló de Moreno Valle, la esposa del ex gobernador sostuvo que es un misógeno sancionado por las autoridades electorales por recordarle su vínculo familiar y le precisó que si quería debatir con Rafael, se hubiera inscrito como candidato en la elección de 2010, cuando era amigo del ex mandatario y lo apoyó para ganar la gubernatura.

Señor @MBarbosaMx, si quería debatir con Moreno Valle, se hubiera inscrito en la contienda de hace 8 años, donde por cierto, usted lo apoyaba.



Además, no se cansó de elogiar su gobierno. Aquí una muestra de su incongruencia ???? https://t.co/BKSCqbtWwi — Martha Erika Alonso (@MarthaErikaA) 12 de junio de 2018

La candidata de Por Puebla al Frente aprovechó para comparar a su adversario de Morena, Luis Miguel Barbosa con el papá de Luis Miguel, Luisito Rey.

“Basta de su misoginia, usted con sus descalificaciones no me ataca a mí, ataca a miles de poblanas (...) usted no hace honor a su nombre: Luis Miguel. Más bien parece Luisito Rey, y yo no soy la Incondicional, soy una mujer poblana que no se va a dejar.”

Señor @MBarbosaMX usted no hace honor a su nombre "Luis Miguel" más bien parece "Luisito Rey" y yo, no soy la incondicional. pic.twitter.com/cQwUK2COB8 — Martha Erika Alonso (@MarthaErikaA) 12 de junio de 2018

También Enrique Doger le recordó a Luis Miguel Barbosa que pese a sus ataques al morenovallismo, en el pasado fue amigo y aliado del exgobernador, y para evitar dudas, mostró una fotografía para evidenciar la familiaridad de los personajes.

Pese a que las diferentes encuestas establecen que Alonso Hidalgo y Barbosa Huerta son los punteros en la elección, porque el PRI va en un lejano tercer lugar, Barbosa Huerta se enganchó y respondió a Doger Guerrero parte de los ataques que le propinó en lugar de confrontar a la panista con quien se disputará el triunfo en las urnas.

Así, mientras Martha Erika sostuvo su discurso de que nadie va a entender mejor a una mujer que otra mujer y le ofreció atender los temas de acoso y violencias de género con una oficina de atención que dependa directamente de la gobernadora, Barbosa Huerta pidió 100 días para acabar con la percepción de impunidad en la entidad, sin que eso implique poner fin a la delincuencia.

“No estoy hablando de acabar con el crimen de manera absoluta, vamos a golpearlo, ni un feminicidio más. Cuando la delincuencia baje, la violencia baje, los grupos vulnerables van a estar mejor.”

Al ser el tema de seguridad prioritario en Puebla por la ola de feminicidios, ejecutados, asaltos, robos y demás, todos coincidieron en la necesidad de reforzar los cuerpos de policiales y de abatir el déficit con el que opera la entidad, que entre otras cosas carece de suficientes uniformados para hacer frente a la delincuencia.

Fue Michel Chaín quien fue más allá y señaló la necesidad de pegarle a la delincuencia en donde más le duele, en el flujo de dinero. También ofreció la construcción de un nuevo penal por el hacinamiento con el que operan los actuales, que se han convertido en escuelas de delincuentes.

Sobre el delito de trata de personas, señaló que el gobierno del estado carece de un protocolo para detectar situaciones de riesgo y menos para atenderlas, por lo que es necesario generarlo. También sugirió incluir en el programa de las escuelas temas relacionados a la violencia de género.

Martha Erika Alonso indicó que además de duplicar el número de policías hará lo propio con los Ministerio Público para que máximo en una hora una víctima de un delito pueda presentar su denuncia.

Doger Guerrero presumió que durante su paso por la alcaldía de Puebla, el municipio fue el sexto más seguro del país. De ganar en los primeros 100 días, los índices de delincuencia bajarían con el uso de la tecnología para combatir la delincuencia.

En el cierre, de los cuatro, fue Michel Chaín quien pidió el voto de los poblanos y argumentó porque en este momento es una opción.

Yo quiero una Puebla más justa y con más oportunidades, donde sin importar sexo procedencia o ideología podamos desarrollarnos en un entorno de igualdad de protección, de seguridad y tolerancia. #DebateVerde pic.twitter.com/TeoL1RbYl6 — Michel Chaín (@MichelChain) 12 de junio de 2018

Al final, de acuerdo con el sondeo de la empresa Massive Caller, Martha Erika Alonso ganó el debate con 48 por ciento, seguida de Miguel Barbosa con 37.5 por ciento; de Enrique Doger con 11 por ciento y de Michel Chaín con 3.4.

El sondeo se realizó la noche del 11 de junio entre mil poblanos vía telefónica, de los cuales 44 por ciento dijo haberlo visto.









kach