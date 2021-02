Ahora, PRI acusa a panistas de incitar violencia en Guadalupe y Monterrey

Monterrey, N. L- Los alcaldes electos de Guadalupe y Monterrey por el PRI acusaron a Acción Nacional de incitar a la violencia, de polarizar y de manipular a la opinión pública en torno a la decisión del Tribunal Estatal Electoral en el proceso electoral de los municipios.

En rueda de prensa, Cristina Díaz Salazar y Adrián de la Garza, ediles a quienes el TEE les dio el triunfo tras revocarlo al PAN pidieron al PAN a luchar en las instancias jurídicas y no con manifestaciones que incitan a la coacción y a la violencia.

Díaz Salazar, es líder nacional de la CNOP, pidió a sus oponentes no distorsionar la realidad, generar una democracia artificial, y llamando a la sociedad a polarizarse.

"No mas PRI", continúan marchas en Monterrey

“Bien saben ellos la realidad y que no alzaron la voz en la Comisión Municipal Electoral. No se vale decir solo hay justicia cuando me favorece y me conviene, y si no me favorece salgo y debilito a las instituciones, solo hay democracia cuando a mí me favorece” comentó.

Ambos a través de un vídeo presentaron argumentos sobre las irregularidades en el proceso electoral del primero de julio y que tras su impugnación el TEE le dio el triunfo.

Acusaron el robo de paquetes electorales, de alteración de actas, de tardanza en la llegada a la Comisión Electoral de hasta tres y cinco días.

“Ya basta de tratar de manipular a la opinión pública. No había pasado nunca fuera de Monterrey, lo que pasó en la historia moderna de las elecciones. Se robaron más de 90 casillas, que históricamente gana el PRI” acusó Adrián de la Garza, de Monterrey, que llamó “mapaches” a los panistas.

“De cerca de 40 paquetes electorales nunca se supo ni tuvo respuesta correcta, ni la Comisión Municipal Electoral tampoco sabe cómo le llegaron, quién las llevó, dónde estuvieron. Cinco de esos paquetes nunca llegaron y otros hasta cinco días después”, mencionó Cristina Díaz.

Los ediles electos insistieron en que las autoridades deben decidir libremente sin presiones ante las impugnaciones que han hecho los panistas y también el PRI.

“Vamos a seguir las instancias legales y procesos, que resuelvan las instituciones de impartir justicia, no tratando de hacer otra realidad. Será la autoridad investigadora la que dé seguimiento y que sirva de experiencia a ciudadanía, al INE y tomé medidas y no se vuelvan a presentar estas situaciones superadas hace muchos años”.

Presente el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, exhortó a que se respete el sistema electoral, que ha costado mucho tiempo para dar garantía, certeza legitimidad y legalidad.

“No se vale incitar al caos social a la vivencia a la manifestaciones no pacíficas. Qué se respeten las decisiones, los partidos respeten ese sistema que ellos mismos construyeron. Todos votaron, avalaron, el proceso judicial no está inventado y los tribunales están precisamente para resolver las controversias”.

En los últimos días, militantes del PAN han protestado en las calles y han denunciado a los magistrados por la decisión que tomaron hace una semana de revocar los triunfos de Felipe de Jesús Cantú en Monterrey y Pedro Garza, en Guadalupe.

Panistas llaman a partidos a unirse contra 'fraude'

Javier Corral gobernador de Chihuahua y el senador Gustavo Madero pidieron a los grupos demócratas del país no nadar de muertito, incluído Morena y sumarse a la defensa del triunfo en Monterrey y Guadalupe a los que el Tribunal Estatal Electoral les revocó el triunfo para darlo al PRI.

Corral y Madero estuvieron en Monterrey para apoyar a Felipe de Jesús Cantú que está en plantón y luego el senador en Guadalupe para respaldar a Pedro Garza también en protesta desde hace una semana.

Corral hizo un llamado a la dirigencia nacional del PAN y a gobernadores de todo el país para que se sumen a la lucha en contra de la decisión del Tribunal Estatal Electoral.

"Los que conocemos las razones por las que se ha revertido la elección en Monterrey, nos parecen no sólo grotescos los criterios, nos parece un escándalo que todavía existan integrantes en los Tribunales Electoral de las entidades, que sostengan este tipo de resoluciones".

También llamó a todos los demócratas de México, más allá de los partidos en los que militen, porque tienen que conocer, en primer lugar, la resolución. Es muy importante que estudiosos, que los encargados de las elecciones en todos los partidos se asomen a la manera en que el Tribunal ha revertido la elección en Monterrey.

Por otro lado, tras unas rejas de madera en donde se emulaba a los magistrados Jesús Bautista y Gastón Enríquez, los panistas de Guadalupe encabezados por Pedro Garza Treviño edil al que le revocaron el triunfo, encerraron a los responsables que anularon el voto de los guadalupenses.

El senador Gustavo Madero estuvo ahí para respaldar la lucha de los panistas que buscan les devuelvan el triunfo en Guadalupe y Monterrey, respectivamente.

Madero llamó a todos los demócratas a sumarse a la lucha, incluido al gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón y a los militantes de Morena.

"Esta es una exigencia de todos los demócratas, Morena también se debe manifestar, aquí no se vale jugarla de muertito o nada más ver pasar las cosas".

Javier Corral invitó a la ciudadanía a acudir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día que se vaya a resolver la impugnación pues, advirtió que si se reitera la decisión del TEE, significaría un retroceso electoral grave en México.

En Guadalupe se encerró simbólicamente en la cárcel a los magistrados del TEE Gastón Enríquez y Eduardo Bautista, además del ex gobernador de Chihuahua César Duarte.

mvf