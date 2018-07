Time fusiona en su portada rostros de Trump y Putin

La revista Time lo volvió a hacer. El medio estadounidense tendrá como portada en su nueva edición una fusión del rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Dicha imagen fue realizada por Nancy Burson, una artista visual, y pretende demostrar el contexto en el que se encuentra la política exterior estadounidense, luego de la reunión que estos mandatarios tuvieron en Helsinki, Finlandia y en la que la actitud de Trump ante Putin fue duramente criticada.

TIME´s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1