Reunión con Putin, mejor que con la OTAN: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró en su cuenta de Twitter, que tuvo una mejor reunión con Vladimir Putin, su homólogo ruso, que con líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con los mensajes del mandatario, él mismo fortaleció la OTAN, la misma organización que en numerosas ocasiones ha criticado.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!