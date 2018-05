SIGUE EL OPERATIVO

Policías piratas operaban en Texmelucan

Al menos 119 policías incluidos dos mandos, incumplían con los requisitos que establece la ley, debido a que no figuraban en el Sistema Nacional de Seguridad

CLAUDIA LEMUZ/ CORRESPONSAL 03/05/2018 12:15 p.m.

Policías piratas operaban en Texmelucan. Foto Cuartoscuro

PUEBLA (La Silla Rota).-Tras tomar el mando de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan y evaluar a 185 uniformados, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que 119 de ellos, incluidos dos mandos, incumplían con los requisitos que establece la ley, debido a que no figuraban ni en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Puedes leer: Abandonan cuerpos desmembrados en San Martín Texmelucan

Ante el incremento de la inseguridad en esta región del estado, contaminada por bandas de hidrocarburo robado, el gobierno estatal que encabeza José Antonio Gali Fayad publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado para tomar el control de la seguridad pública con la finalidad de proteger a los habitantes de esa región.

El miércoles por la mañana, con el apoyo del Ejército y de la Policía Federal, llegaron a las instalaciones de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, desarmaron a los elementos, les quitaron sus credenciales y los trasladaron a la Academia de Policía Ignacio Zaragoza.

La manera como fueron tratados los elementos municipales provocó la inconformidad de los familiares, quienes aseguran eran evaluados de manera constante y ahora temen les inventen cargos como ha sucedido en otras ocasiones.

Sin embargo, este día, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Flores confirmó que de los 185 elementos adscritos a la Policía Municipal de San Martín Texmelucan en 119 casos detectaron irregularidades, incluidos dos mandos.

"Es gente que no pertenece a la corporación, no están registrados en el Sistema de Seguridad Pública. Se rompió la regla básica de la policía al no contar con pruebas de confianza."

Lo anterior, pese a que San Martín Texmelucan es uno de los municipios con mayor incidencia delictiva y en los últimos meses la inseguridad y enfrentamiento entre bandas alcanzó a los civiles con balaceras en plena vía pública, donde también depositaron restos humanos con diferentes mensajes atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación.

En este momento, también investigan a diferentes autoridades por la presencia de unidades con huachicol en las instalaciones de la Policía Municipal. Al menos cuatro unidades estaban en las instalaciones oficiales cuando el gobierno estatal tomó el control.

El presidente municipal, Rafael Núñez justificó que algunas de las unidades habían sido decomisadas y su presencia no implicaba que fueran utilizadas por la corporación.

Sin embargo, el fiscal Víctor Carrancá Bourget precisó que la dependencia a su cargo investiga diferentes hechos y a todas las instancias, porque al margen de quien resulte responsable, si hay elementos el asunto se judicializará.

Hechos violentos

A finales de enero hubo una balacera en San Cristóbal Tepatlaxco que dejó un hombre muerto y una mujer herida.

En las primeras horas del uno de febrero, balearon uno de los negocios y la casa del alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez.

El 11 de febrero, un centenar de personas cerraron el paso a un vehículo militar en la unidad San Juan de San Martín Texmelucan por el decomiso de una camioneta con combustible robado.

Cinco días más tarde, asesinaron con 11 disparos al dueño de un lote de automóviles.

LEA TAMBIEN Huachicoleros confrontan al Ejército en Texmelucan (VIDEO) El enfrentamiento comenzó cuando una camioneta que transportaba gasolina robada; San Martín Texmelucan se encuentra a solo 20 minutos de la capital poblana

Para el 23 de febrero, un hombre fue baleado en las calles de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo y murió más tarde en el hospital.

El tres de marzo, la violencia escaló cuando los cuerpos de dos hombres desmembrados fueron arrojados en el zócalo de San Martín Texmelucan. Encima de las bolsas negras dejaron amenazas presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación a los Zetas.

Tres días después, un grupo de cuatro personas fue rafagueado en Moyotzingo y uno de ellos murió.

Para el 8 de marzo, apareció una manta presuntamente del líder huachicolero el ''Loco'' Téllez.

Antes de terminar marzo, en el asta bandera dejaron otro cuerpo con un nuevo mensaje en la vía pública.

A mediados de abril, comerciantes se quejaron de que representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación les cobraban derecho de piso. Y, tres días más tarde, a través de una manta la organización especificó que no operaba así y no cobraban cuotas.

El 20 de abril, dos cuerpos desmembrados fueron abandonados sobre el cruce del bulevar Jalisco y la calle Independencia. Y, una semana después fueron localizados otros dos cuerpos desmembrados en el área del tianguis de Texmelucan.

A lo anterior, se deben sumar los decomisos realizados por el Ejército, en especial en la colonia La Purísima, donde opera el ''Loco'' Téllez, quien desde el año pasado negociaba con policías municipales, como lo documentó La Silla Rota.





LEA TAMBIEN Gobierno de Tamaulipas denuncia a policías federales por impedir revisión de tractocamiones procedentes de EU La SEGOB ordenó una investigación exhaustiva de los hechos y la concentración de los mandos de Tamaulipas en la Ciudad de México





kach