Pena de muerte a narcotraficantes: Donald Trump

EFE 01/03/2018 09:04 p.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió hoy que Estados Unidos siga el ejemplo de otros países que imponen la pena de muerte a los narcotraficantes y amenazó con demandar a las compañías fabricantes de analgésicos opiáceos para frenar la epidemia de adicción en su país.

Together, we will face this challenge as a national family with conviction, with unity, and with a commitment to love and support our neighbors in times of dire need. Working together, we will defeat this #OpioidEpidemic.

Full Opioid Summit: https://t.co/qqfeVr4BBf pic.twitter.com/oFvr0DJMEf