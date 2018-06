NO VE PELIGRO

Hay PAN para rato en la CDMX: Santiago Taboada

El exdiputado federal enfatizó que el PAN en la ciudad no está en riesgo y auguró que su partido mantendrá sus bastiones: Benito Juárez y Miguel Hidalgo

SHARENII GUZMÁN 26/06/2018 10:53 p.m.

El exdiputado federal enfatizó que el PAN en la ciudad no está en riesgo. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

Para Santiago Taboada, candidato de la coalición "Por la CDMX al Frente" a la alcaldía de Benito Juárez, estas elecciones del 1 de julio aún no están definidas y auguró "resultados interesantes" en la capital del país.

En entrevista con La Silla Rota, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano consideró que el Frente en estos comicios darán mucho de que hablar y negó que "este arroz se ya coció", tanto en la CDMX como en la Presidencia de la República.

Los bastiones del PRD y el PAN en la CDMX en riesgo

El exdiputado federal enfatizó que el PAN en la ciudad no está en riesgo y auguró que su partido mantendrá sus bastiones: Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y con el Frente llegarán a otras delegaciones, que a partir de la toma de protesta el próximo 1 de diciembre, serán alcaldías.

"El PAN siempre ha tenido momentos como en 2012 donde decían que estábamos prácticamente fuera de la jugada. Pasaron seis años y somos la única opción que le puede ganar a Andrés Manuel y a Sheinbaum. Hemos entendido los papeles que nos ha puesto la historia y las elecciones y lo que puedo decir es que hay PAN para rato".

En dos meses de campaña, Santiago vivió de todo, sin embargo, a diferencia de otras delegaciones, en la Benito Juárez hubo una contienda tranquila sin violencia, solo con los gajes como son las descalificaciones y ataques en redes sociales. No hubo intimidación al equipo ni brigadistas. Sólo se reportaron retiro de lonas, dijo.

De ganar el 1 de julio, Taboada afirmó que uno de los retos será gobernar con las nuevas facultades que brindará la Constitución de la Ciudad de México. Para ello, dijo, definirá sus tramos de responsabilidad y así no evadir a los vecinos ni ciudadanía con la respuesta: "no me toca". En caso de que no sea facultad de la alcaldía, se dará acompañamiento.

"Por ejemplo, en la propuesta de crear el Centro de Atención a Víctimas, no le apostamos a sustituir la labor del Ministerio Público, no es nuestra facultad. Lo que si queremos hacer es dar acompañamiento a los vecinos: jurídico, emocional, psicológico. Sí nos toca hacernos partícipe de la problemática apoyando a la víctima para que no tarde horas levantando su denuncia ni quede en la impunidad o se revictimice".

¿Y el crecimiento desmedido de mega desarrollos?

Con la implementación de la Constitución en la Ciudad de México a las alcaldías se les regresa la facultad en materia de uso de suelo, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano era la dependencia que decidía en ese tema. Con esa ampliación del espectro, indicó que Benito Juárez realizará verificaciones a todas las obras para evitar desarrollos inmobiliarios irregulares.

"Haremos cumplir la ley. Se construirán edificios con los números de pisos permitidos, ni uno menos ni uno más, no habrá un centímetro más de varilla fuera de la ley. No solo en el cumplimiento en el uso de suelo, sino también haremos un replanteamiento al Plan de Desarrollo Urbano para hacer uno nuevo, ya que el vigente es de 2005".

¿Cómo funcionarán las alcaldías en la CDMX?

Aseguró que no está peleado con el desarrollo urbano, sino con el "desorden" y lo que pretende en Benito Juárez es regresar el orden respecto al uso de suelo a partir de la entrada de las primeras alcaldías en la ciudad, ya que tendrán opinión vinculante en los planes parciales.

"Se trata de que la ciudad crezca, pero no a costa de los servicios del vecino y esto tiene que ver con la infraestructura. Si a partir del bando 2 todo lo que recaudó la tesorería de gobierno en la ciudad del 2002 al 2009 se hubiera invertido, ya se habría sustituido el 80 por ciento de la red de agua potable. ¿Qué pasó con ese dinero? Se lo llevaron a otras cosas".

De ahí que para mitigar la falta de agua en algunas colonias de la Benito Juárez se comprometió a invertir en la reparación de fugas y red hídrica, ya que el 40 por ciento del agua potable se pierde en ello.

Aseguró que el problema de la falta de agua en esta delegación es porque el abastecimiento es insuficiente, no es el mismo diámetro que antes suministraba a un número de casas que ahora son edificios.

"Nuestro planteamiento es que con nuestro presupuesto atajaremos el problema de las fugas. Invertiremos 50 millones de pesos anuales al combate de las fugas y el tema de la red lo haremos con un modelo de peso a peso, que es por cada peso que la alcaldía invierta en red secundaria, nosotros creemos que el peso siguiente lo invierta el gobierno de la ciudad".

Benito Juárez fue de las delegaciones más afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El candidato panista a la alcaldía continuará con el modelo de reconstrucción que implementó la actual administración delegacional.

"Tendremos también la opción que propone el gobierno de la ciudad. Aunque nuestro planteamiento es no créditos ni deudas. La mayoría de los que perdieron todo el 19 de septiembre son adultos mayores y ellos no tienen manera de empezar de nuevo".



Propuso, incluso, en generar espacios para que se puedan dar otras ideas de modelo de reconstrucción a la que planteó tanto el gobierno local como el de Benito Juárez.

"El Frente será representado en la concejalía"

En caso de ganar la alcaldía, Santiago Taboada ya tiene un esquema en la integración de los concejales, donde está representado el PRD y Movimiento Ciudadano, partidos con lo que junto con el PAN forman la coalición. También en su plantilla habrá una ciudadana independiente y tres personas de Acción Nacional.

"Me parece que en el cabildo están representadas las expresiones políticas del Frente y las personas que integren el equipo de trabajo las daremos a conocer a partir de que entremos al proceso de transición".

Comentó que es momento de oxigenar y renovar muchas áreas del gobierno y "me parece que es una buena oportunidad con estas nuevas responsabilidades y facultades que vamos a tener" con las alcaldías.

De obtener el triunfo el 1 de julio, lo primero que hará Santiago es estar con su familia, celebrar el cumpleaños de su hija que es dos días después de la elección y quedó de estar con ella. Luego tiene proyectado que en cuanto le den las constancias iniciar con el proceso de transición.

"Este proyecto es de tres años, hay que iniciarlo pronto. Mi prioridad es el tema de la seguridad, será lo primero en lo que trabaje".

Agregó que en seguridad invertirá el presupuesto que quede para el último tercio del año. "Meteremos todo el recurso humano, financiero, lo que haga falta. Esa es mi prioridad en los primeros 100 días".

Explicó que implementará tecnología en la policía y reforzará el número de elementos, ya que en Benito Juárez hay un déficit. No hay suficientes uniformados para atender una demarcación en donde viven más de 400 mil personas y llegan dos millones de lunes a viernes.

En esta delegación se cometen los delitos: robo a casa habitación, robo a vehículo estacionado y robo a negocio. "Estas problemáticas queremos atender y coordinarnos y aprovechar los primeros 100 días de gobierno".

