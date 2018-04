El juez del Tribunal Superior de Justicia, Anthony Hayden, había fijado una nueva audiencia sobre el caso de Alfie Evans tras los sucesos de las últimas horas, en Liverpool, Gran Bretaña.

Salven a Alfie Evans

La audiencia se convocó en Manchester a las 15:30 horas del martes 24 de abril. El abogado de la familia Evans dice a la corte que el caso de Alfie alcanzó "los niveles más altos del gobierno italiano", mientras espera una ambulancia aérea militar disponible para llevar al niño a a Roma.

Horas antes, la noche del 23 de abril, el hospital Alder Hey de Liverpool suspendió el soporte vital del pequeño de 23 meses de edad. Sin embargo, Alfie estuvo varias horas desafiando a los médicos y aferrándose a la vida. Luego de 10 horas se le volvió a suministrar hidratación y oxígeno.

La audiencia tuvo lugar en medio de fuertes medidas de seguridad en el centro de justicia civil de Manchester el martes por la tarde.

El abogado de la familia le pidió al juez que mostrará "humanidad y sentido común" y permitiera que el niño abandonara el hospital Alder y sea trasladado al hospital Bambino Gesù del Vaticano en Roma. El juez dijo que no a la petición de la familia después de una deliberación de 3 horas. Con esa decisión, los padres de Alfie perdieron un recurso legal de último momento para llevar a su hijo a un hospital de Roma, Italia.

Hayden sostuvo que el cerebro de Alfie ha quedado "completamente dañado" y el niño ha perdido "la capacidad de ver, oír, tener gusto y el sentido del tacto".

Esto representa el capítulo final del caso de este extraordinario niño pequeño

Ha dicho el juez.

Durante la audiencia, también dijo que lo mejor que podían hacer los padres era "explorar" las opciones de sacarlo de la unidad de cuidados intensivos y llevarlo a un pabellón o a su hogar.

Los médicos del hospital Alder Hey consideran que la enfermedad neurológica que padece el niño está "erosionando" su cerebro y que va "en el mejor de sus intereses" desconectarle del soporte artificial que le mantiene vivo.

Un vocero del hospital británico señaló, por su parte, que "por respeto a la privacidad de Alfie y su familia" no se divulgará más información sobre su condición.

El director de Ética Médica en el centro Uehiro de la Universidad de Oxford, Dominic Wilkinson, dijo que el hecho de que el bebé pueda "respirar por sí mismo" no significa "que los médicos estuvieran equivocados". "La razón para detener las máquinas de respiración es simplemente que su grave condición no es tratable y no va a mejorar".

Empero, el padre de Alfie aseguró ante los medios que el pequeño "no está sufriendo" y que los doctores se quedaron atónitos al comprobar que continuaba respirando al ser desconectado de las máquinas.

La justicia le fue negada a Alfie varias veces





Tres de ellas en Gran Bretaña a saber: 1) El Tribunal Superior de Justicia británico; 2) El Tribunal de Apelaciones y 3) El Tribunal Supremo, o Corte Suprema.

¡Ah! y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la apelación de los padres.

Como hemos dicho, Alfie tiene 23 meses de edad y ha permanecido hospitalizado desde diciembre de 2016 en ese hospital británico en "estado semi-vegetativo" debido a una condición neurológica degenerativa desconocida.

El lunes 23 de abril, por cuestiones caritativas, Italia le concedió la nacionalidad al pequeño Alfie, además de que dispuso que un avión con un equipo médico estuviera listo para viajar hasta Liverpool para trasladar al niño a Roma e internarlo en el hospital Bambino Gesú, que depende del Vaticano. Fue una intervención directa del papa Francisco.

Sin embargo, el hecho de que tenga la nacionalidad italiana no evita que el niño siga siendo británico y esté sujeto a las leyes del Reino Unido.

Lamentable...

Alfie Evans condenado a morir por la justicia británica

