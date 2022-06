Sismo de 2017: el (otro) abandono de la 4T en la CDMX

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó un saldo de 228 muertos en la Ciudad de México, decenas de heridos y más de un centenar de edificios. Muchas historias de dolor, de negligencia surgieron con el paso de los días, las semanas y hasta con los años.

Por eso es que me llamó la atención un oficio del antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fechado el 2 de septiembre de 2021, dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pedirle, casi por favor, que le liberen 498 millones 779 mil 756.13 pesos para obras de restauración pendientes de iglesias e inmuebles antiguos de valor histórico.

¿Por qué la autodenominada 4T abandonó la atención a estos inmuebles dañados? A cuatro años de distancia del sismo, dos de ellos de la administración de Enrique Peña Nieto y dos de Andrés Manuel López Obrador, solo reflejan que el desdén del priista en poco se diferencia del desdén del morenista.

El funcionario del INAH pide la inscripción del programa de inversión "Restauración de monumentos históricos de propiedad federal afectados por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017, ubicados en la Ciudad de México", debido a que "el registro en cartera presenta actualmente (septiembre de 2021) un grado de avance del 8.1 por ciento al segundo trimestre de 2021, el cual deriva de un desastre natural sujeto a una atención prioritaria e inmediata, así como por ser un evento ocurrido antes del 31 de diciembre del 2020".

Para ilustrar el abandono, unas muestras de los documentos:

Por ejemplo, la rehabilitación y restauración del templo de San Martín Obispo, ubicado en calle San José no. 5 esq. calzada Real de San Martín, colonia San Martin Xochinahuac, requiere un monto de un millón de pesos, pero a la fecha del reporte apenas le habían destinado... 10 mil pesos.

Curiosamente, es la misma situación para otros templos, como Capilla de la Magdalena, ubicada en calle 5 de mayo s/n, Magdalena Petlacalco, que apenas requiere un gasto de 72 mil pesos y solo le asignaron... 720 pesos.

O el templo de San Mateo Xalpa, en Hidalgo s/n esq. 12 de Octubre, San Mateo Xalpa, que requiere cinco millones de pesos y el gobierno solo había erogado... 50 mil pesos.

El listado de inmuebles suma 122, entre ellos algunos muy famosos en la historia del siglo pasado de la Ciudad de México, pero que a la autodenominada 4T no pareció preocuparle:

Columna de la Independencia, Cine Ópera, Museo Nacional de Arte, Templo de San Fernando, Templo de Santo Domingo, Casa Alvarado Fonoteca Nacional, entre muchos otros.

El Cine Ópera, ubicado en la calle de Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, necesitaba de un millón 632 mil pesos y apenas le habían liberado 16 mil pesos. En el caso del Ángel de la Independencia, la requisición era de 7.2 millones de pesos y adeudaban 71 mil 288 pesos.

Al observar las cifras y los sitios históricos abandonados dos años por el peñanietismo y otros dos años por el obradorismo no queda más que decir: no son iguales...

Punto y aparte. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI y ex gobernador de Sinaloa, declaró a Carmen Aristegui en su programa de radio que hay "indicios" de un acuerdo del Cártel de Sinaloa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta declaración coincidió con una expresión en un foro donde Porfirio Muñoz Ledo hizo el mismo señalamiento. La respuesta de AMLO fue acusar "a la edad" de sus críticos y demandar pruebas de sus dichos. Por supuesto no va a suceder nada. Solo como referencia una historia reseñada en estos #Recovecos en 2019 (Espionaje, narco y elecciones (lasillarota.com): En 2008 el entonces director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, enfrentaba un vendaval porque en el Congreso solicitaban su renuncia al cargo, luego de que EL UNIVERSAL reveló contratos con una empresa privada ligada a Laura Ballesteros, hoy funcionaria en el gobierno de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, mediante la cual el Cisen daba "seguimiento" a los miembros del Poder Legislativo. En medio de esa tormenta, Valdés convocó a corresponsales de medios extranjeros a quienes reveló que había sospechas de nexos de legisladores con el narco, según la versión publicada en el Financial Times. "El Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de legisladores)", dijo Valdés. Los legisladores mexicanos exigieron pruebas y demandaron la dimisión del director del Cisen, pero no pasó de ahí. En su libro ´Historia del narcotráfico en México´, de 483 páginas que publicó al dejar el gobierno, Valdés ni siquiera mencionó el asunto y a 14 años de distancia se puede afirmar sin temor: no pasó nada. Del pleito AMLO-Muñoz Ledo-Labastida, tampoco pasará nada.

