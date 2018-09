Recordemos la fotografía que le dio la vuelta al mundo hace unos meses. Una niña desconsolada viendo a su madre enfrentarse a la silueta de un oficial de la patrulla fronteriza estadounidense. La imagen del fotógrafo John Moore dice más que mil palabras sobre lo que enfrentan los migrantes indocumentados que buscan llegar a ese país: una autoridad inflexible, resuelta a aplicar la ley, aunque ésta desconozca los derechos humanos. ¿Y si esa niña fuera mexicana?

Tolerancia cero

La Secretaría de Relaciones Exteriores registra 29 casos de niñas y niños mexicanos que fueron separados de sus padres en Estados Unidos debido a la política "tolerancia cero" promovida por la administración del presidente Trump. Conocemos esta cifra gracias a la preocupación ciudadana por saber de dónde son esos migrantes, en qué partes de Estados Unidos están y si han sido protegidos por el gobierno mexicano. El recurso de revisión RRA 5203/18 es el que nos ha permitido conocer esta preocupación tan genuina. El INAI instruyó a la Secretaria de Relaciones Exteriores proporcionar información que responda a las dudas ya mencionadas.

Un gran número de mexicanos tienen familiares en el vecino país, saben las vicisitudes que enfrentaron para llegar allá -por lo general lo hicieron de forma ilegal- y los riesgos que enfrentan ante el endurecimiento de las políticas migratorias del actual gobierno federal. En abril de 2018 se implementó la política tolerancia cero como una medida contra el incremento de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La política consiste en que el Departamento de Justicia procese a migrantes indocumentados como autores de un delito federal, los juzgue y haga enfrentar un proceso penal. Los menores que iban con sus padres no podían ser enviados a prisión con su familia, así que fueron apartados de sus padres. Hasta junio pasado fueron separados más de 2 mil niños de sus padres. La mayoría de ellos provienen de Centroamérica, principalmente de Honduras y El Salvador, sólo el 1% son mexicanos.

Menores migrantes

La presión internacional no se hizo esperar ante la flagrante violación de los derechos humanos de los migrantes. Organismos internacionales y gobiernos de otros países fueron claros: según el derecho internacional la migración irregular no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior de las niñas y niños, brindar protección a la familia; y les corresponde respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Finalmente, el 20 de junio, Donald Trump firmó un decreto para poner fin a la política tolerancia cero. Sin embargo, a inicios de septiembre, más de 500 menores seguían separados de sus familias de acuerdo con cifras del New York Times.

El desplazamiento de personas entre fronteras es cada vez más común a consecuencia de crisis políticas, económicas o medioambientales, o de nuevos flujos en los mercados laborales. En este contexto, la información pública juega y jugará un papel fundamental para que la población conozca sus derechos, pueda exigirlos y ejercerlos. Recordemos que para ejercer el derecho de acceso a la información en nuestro país no es requisito ser mexicano. "Todo ser humano tiene el derecho a tener derechos", fue el principio planteado por la filósofa Hannah Arendt tras vivir como refugiada en Estados Unidos durante el totalitarismo nazi. Sigamos este ideal informándonos para defenderlo y llevarlo a la práctica.

Transparencia

Por consiguiente, la información pública es una vía para que el gobierno mexicano demuestre que dio seguimiento a cada caso de familias migrantes mexicanas separadas a causa de la política tolerancia cero. Asimismo, sirve para demostrar que mediante la diplomacia se buscó disuadir al gobierno estadounidense de implementar una política similar en el futuro y que, en coherencia con estas medidas, también protegerá los migrantes que residen o atraviesan por nuestro territorio.

