Segundo año con Trump

La fractura parece ser el sello del primer año de gobierno del Donald Trump. La mayor parte de las controversias observadas a lo largo de 2017 fueron principalmente generadas por él mismo. Desde su prohibición a los viajeros de ciertos países musulmanes hasta su “aprobación” de la candidatura al Senado de un acusado de abuso de menores en Alabama; pasando por su política twittera irreflexiva, su desprecio al multilateralismo y la rapidez con la que sustituye a sus funcionarios.

Aunque Trump crea que durante el primer año de su mandato ha moldeado la política estadounidense y mundial en su favor, lo cierto es que solo ha influido en el ánimo colectivo anotándose dos logros: su polémica reforma fiscal y el creciente temor global ante una escalada de conflictos bélicos.

Con estos antecedentes, el 20 de enero iniciará el segundo año de gobierno del señor del twitter, fecha a partir de la cual valdría la pena seguir la evolución de algunos temas dado el impacto que tendrían en Estados Unidos y en el mundo.

Corea del Norte

Las demostraciones de Pyongyang a lo largo de 2017 no dejaron duda de la capacidad de su programa nuclear. Para muchos, Trump simplemente debía aceptar el poder nuclear de Corea del Norte y confiar en la disuasión y las sanciones en el marco de las Naciones Unidas. Sin embargo, la guerra mediática entre Trump y Kim Jong Un ha provocado una sensación de miedo en todo el orbe. La declaración de Trump vía twitter que “podría tener una buena relación con Kim Jong Un” y el susto por la alerta falsa de que Hawai estaba bajo ataque, abren la posibilidad en el segundo año de la administración Trump a la distensión entre Corra del Norte y Estados Unidos.

Guerra comercial

Este año no será diferente en la práctica del proteccionismo y aislacionismo comercial por parte de Estados Unidos. Trump ha dejado claro que no tendría inconveniente en contender una “guerra comercial” con China, Canadá y México, los tres socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Si bien en el primer año de su mandato no entregó resultados tangibles a sus electores en este campo, sí ha reiterado su decisión de imponer sanciones contra China y retirarse o renegociar los acuerdos “malos” para su país. Por ejemplo, la amenaza de Trump de abandonar el TLCAN no se ha cumplido fundamentalmente por intereses locales, sobre todo de los productores agrícolas de los estados que lo llevaron a la Casa Blanca. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la administración Trump de que poco se puede avanzar en las negociaciones por las próximas elecciones presidenciales en México, ha alterado sensiblemente la estrategia de negociación. La supuesta denuncia del TLCAN que podrían hacer los estadounidenses este mes, filtrada por Canadá, tendría como propósito presionar a México para que ceda a sus exigencias y acelere el proceso de negociación, con la finalidad de llegar con un entregable a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Medio Oriente





Mediante lo que parece un impensable ejercicio de malabares, Trump ha tomado partido por Arabia Saudí e Israel en su pugna con Irán. La consolidación de la actual autoridad de Arabia Saudita y el fin del control territorial de Daesh en Irak y Siria brinda la oportunidad a Washington y Riad para centrarse en Teherán, quien desde 2015 ha sido el único que ha logrado aumentar su influencia en la región.

Este año se mantiene latente la retirada de Estados Unidos del Acuerdo nuclear con Irán si este no renuncia para siempre a su programa nuclear. La retirada estadounidense del acuerdo no solo preocupa a sus aliados europeos, porque implica que empresas de todo el mundo enfrenten sanciones estadounidenses por seguir manteniendo relaciones comerciales con el régimen de Teherán; también preocupa a la región, porque Irán ya no estaría obligado a respetar su implementación y eso generaría un cambio radical de circunstancias. Por estas razones, los signatarios europeos del acuerdo nuclear han manifestado abiertamente que lo defenderán e incluso esta actitud los puede llevar a aumentar su independencia estratégica y de seguridad, bajo el liderazgo del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la canciller alemana, Angela Merkel.

El drama ruso

La investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses seguirá acechando la presidencia de Trump. La cuestión central no es si los miembros de la campaña de Trump confabularon con Rusia, sino si conspiraron con los rusos para violar la ley o si ellos mismos la violaron. En 2017, personajes cercanos a Trump, incluidos Donald J. Trump Jr., Paul Manafort, Jared Kushner, Jeff Sessions y Michael T. Flynn, reconocieron haber sostenido reuniones con personas vinculadas al Kremlin en los meses previos a la elección. Pese a que el presidente Trump ha negado cualquier confabulación con el gobierno ruso, el fantasma de un proceso de destitución o la posibilidad de una crisis constitucional continuará rondando la Casa Blanca.

Elecciones estadounidenses intermedias





Con las elecciones de noviembre de 2018, se renovarán los escaños del Congreso y un tercio del Senado estadounidense, ahora dominados por el partico republicano. El contexto político estadounidense podría dar un vuelco si los demócratas toman el control del congreso. Las probabilidades de que esto ocurra aumentaron con la inesperada victoria demócrata en los comicios al Senado de Alabama en diciembre pasado. Por otro lado, si se considera que actualmente Trump tiene un índice de aprobación muy bajo y que algunas de sus acciones y reacciones han desilusionado a muchos de sus seguidores, se puede pensar fácilmente que las elecciones intermedias de noviembre próximo podrían ser el preludio al sufragio estadounidense en el 2020.





Tras un año en el gobierno estadounidense , ya sabemos algunas cosas sobre la personalidad y estilo de gobernar de Donald Trump . Al margen de que es propenso a meterse en líos solo, sabemos que es un hombre tenaz, arriesgado y visceral, que no va a quedarse pasivamente mirando cómo los demócratas le toman la delantera y de qué forma se hunde su popularidad. Trump es principalmente un hombre de negocios que comprende nítidamente la importancia de presentar a tiempo buenos resultados y a eso se enfocará antes de las elecciones ; cueste lo que cueste.

