Presupuesto populista

Cada fin de año, el Poder Ejecutivo está obligado a presentar al Poder Legislativo el paquete económico para el año siguiente que está compuesto por la Ley de Ingresos de la Federación (el documento que desglosa el cobro de impuestos, las ganancias de las paraestatales y los diferentes rubros con los que el gobierno tiene ingresos monetarios) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (el documento que especifica cómo, cuánto y dónde se van a gastar los ingresos) y este año se entregó el fin de semana pasado.

Dentro de los documentos del paquete económico, se puede leer con claridad cuáles son los proyectos a los que le dará prioridad la administración, cuáles abandonará, cuáles son sus principales prioridades y también qué cosas simplemente no le importan. Algunos comentarios:

· Es cierto que se reduce el presupuesto a la UNAM en un 6% pero no sólo a la UNAM. Prácticamente todas las instituciones del país que llevan a cabo investigación (UAM, IPN, CONACYT, etc.) sufrieron una reducción presupuestal considerable. Ojalá le den marcha atrás, pero el hecho dice mucho del nuevo gobierno porque la reducción se suma al llamado "error" que pretendía eliminar la autonomía universitaria dentro de su propuesta educativa.

· La inversión se castiga en todos los rubros: infraestructura, turismo, emprendedores, PYMES, programas de género, campo y hasta participación a Estados y Municipios.

· Se destinan más recursos a programas sociales... no está de más recordar que ningún país del mundo ha salido de la pobreza con programas sociales, irónicamente con lo que más países han salido de la pobreza es con educación e investigación, la llamada economía del conocimiento que tanto se castiga en el nuevo gobierno.

· El viso clientelar y populista es claro en cada una de las páginas de los documentos. El objetivo no es el crecimiento, porque lo plantea igual de mediocre que Peña Nieto, el objetivo no es bajar la deuda porque aumenta y bastante (sobretodo en costo financiero), el objetivo no es bajar el déficit porque lo plantea prácticamente igual... el objetivo es hacer clientelas.

· Se castiga a los ahorradores, se castiga a los trabajadores, se castiga a los emprendedores, se castiga a quienes generan empleo y a quién se premia...

· Otro tema que se ve con claridad en los documentos es que la gasolina no baja ni bajará el año que entra. Contrario a los videos de López Obrador que llevamos años viendo. Videos en los que denuncia los precios de la gasolina, cuestiona al gobierno y propone bajar el precio... ahora, con los votos y con todo el gobierno no será una realidad.

El cambio que dibuja el gobierno de López Obrador es un retroceso. No es por hacer malos augurios a un gobierno que está iniciando, pero la forma de entender el gasto es precisamente la forma que llevo a las crisis en décadas pasadas... un gran "papá gobierno" benefactor, que olvida que lo realmente productivo es el talento.

Que la justicia resista

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota