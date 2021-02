Narrativas de una persona con debilidad auditiva

Cuando era chiquito, me acuerdo mucho que no oía, no hablaba… Cuando estaba niño despertaba, mi mamá no me decía nada, no recuerdo nada, me dolía mi cabeza, mis oídos; ahí fue donde quedé sordo. Me hablaba mi mamá y ya no la oía; después me hablaba, yo no le entendía. Poco a poco mi voz tampoco me salía