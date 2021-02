Monterrey y Guadalupe

La semana pasada se dio uno de los fallos en tribunales locales más sospechosos de la historia de nuestro país: no se anuló la elección y no se anunció la repetición de una elección, se le arrebató el triunfo al PAN en Monterrey y en Guadalupe y se les entregaron constancias de mayoría a los del PRI.

Algunos comentarios al respecto:

· En primer lugar, la voluntad de los ciudadanos fue muy clara y en las urnas ganó el PAN en ambas plazas. El fallo del Tribunal local atenta contra el espíritu que fue creado: hacer que se respete la voluntad de los mexicanos en las urnas.

· La decisión del tribunal es muy cuestionable y se suma a otro caso sobre el senador electo que despierta francas sospechas. Le quieren anular porque utilizó una playera de la Selección de Futbol y una de los Tigres.

· En el tema de las alcaldías de Monterrey y de Guadalupe se suman que los representantes y candidatos del PRI son personas con mucha influencia y que se vio el desfile de todos por las salas del tribunal: Cristina Díaz, Senadora y funcionaria del PRI nacional de primera línea y Héctor Gutiérrez de la Garza quien también ha tenido todos los cargos posibles dentro del PRI y del Legislativo Federal.

· Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo los tribunales electorales anulan una buena cantidad de elecciones; está Morelia, está el estado de Colima y hasta una diputación federal hace tres años en Aguascalientes por la intervención del Gobernador del PRI, entre muchas otras, pero en Nuevo León, lo que hizo el Tribunal local en las alcaldías de Monterrey y de Guadalupe fue quitarles los triunfos al PAN y entregárselos al PRI.

· Como es evidente no se esperaron las protestas por parte de los panistas y aquí el gobierno de Nuevo León cometió otro error tremendo: quitar con violencia a los manifestantes agrediendo al menos a seis de ellos. Con esto además se demuestra la fuerza que tiene el PRI hasta en el gobierno supuestamente independiente del Bronco. Cabe mencionarse que los panistas estaban en resistencia civil pacífica y no sólo no agredieron a nadie, sino que ni siquiera estorbaban la circulación... esta es una práctica común de los ochenta y hasta mediados de los noventa en el PAN y tanto Felipe de Jesús Cantú como Pedro Garza Treviño (alcaldes del PAN electos por los ciudadanos y depuestos por el Tribunal) son panistas desde entonces.

Solo resta esperar a que las autoridades federales resuelvan. Lo obvio es que tiene que retomar su cauce normal las cosas y le deben de respetar los triunfos al PAN, o en caso de comprobar irregularidades severas se repetiría.

También es de llamar severamente la atención el caso de Guadalupe ya que el candidato del PAN, Pedro Garza Treviño ganó por una diferencia bastante mayor a 5 puntos (cuando son menores a 5 puntos se pueden tumbar, cuando son más es casi imposible) y el Tribunal local está sentado un precedente muy negativo: que en la mesa se puede contradecir la voluntad y los votos de los ciudadanos e imponer un fraude legal.

