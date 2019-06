México, el muro de EU

La ineficiencia mexicana en materia migratoria nos pasará la factura a corto plazo. Lo sabe el Canciller de México, Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimiza esa posibilidad.

El gobierno de Donald Trump ha anunciado que México se comprometió, como parte de los acuerdos en materia de migración, a comprar productos agrícolas de "patriotas" estadounidenses que, sin dudarlo, generará problemas al campo mexicano.

Podrán argumentar muchas personas en las redes que México es deficitario en granos como el maíz y otros productos y, por tanto, hay que comprar a EU pero es difícil para los productores mexicanos competir frente al subsidio multimillonario que da Washington a sus agricultores.

No hay nada que festejar en el reciente acuerdo sobre el aplazamiento de la aplicación de aranceles a México ya que, finalmente, Trump se salió con la suya pues impuso sus condiciones y López Obrador, pañuelo blanco en mano, cedió.

Ahora le tocará a la Guardia Nacional mexicana impedir el ingreso de centroamericanos y caribeños.

Esa vigilancia en la frontera sur de México costará millones de pesos. Es producto de la mala decisión política de abrir las fronteras bajo el argumento de respetar compromisos humanitarios y migratorios.

Tenía razón Trump cuando dijo que México pagaría el muro. Ese muro no era totalmente de cemento y metal, como muchos pensaron, sino humano.

La ineficiencia gubernamental tiene sus costos. De un lado consumiremos más productos cancerígenos de la transnacional Monsanto, en detrimento de la producción nacional.

Del otro lado, se descuidará la seguridad con incremento de la violencia, al desviar a la guardia nacional para trabajos de contención migratoria

En ese escenario vale la pena ahorrar algunos millones de pesos desapareciendo al Instituto Nacional de Migraciones.

Este es, sin duda, el primer semestre oscuro del gobierno de López Obrador quien, es cierto, llegó con el voto de unos 30 millones de mexicanos pero que no se olvide que el padrón electoral está conformado, según el INE, por 89 millones 123 mil 355 mexicanos que están en derecho de decidir y revocar su mandato en determinado momento.

López Obrador que obtuvo unos 30 millones de votos del total del padrón se da ahora el lujo de arrinconar a quienes le hacen recomendaciones para la buena marcha de su gobierno.

El mitin de unidad en Tijuana, del último fin de semana, a favor del "triunfo diplomático" del gobierno de México es un engaña-muchachos, ya que realmente el gobierno de México deberá acatar, sin chistar, los dictados de Trump.

Estados Unidos sólo se comprometió a revisar los requerimientos de visas, en tanto México será el muro de contención y en su territorio se quedarán los centroamericanos, caribeños y africanos a la espera de la visa norteamericana. Los costos de manutención, trabajo, alojamiento y seguridad social correrá a cargo de esta Nación.

De lo que no dicen nada los administradores de la 4ª. Transformación es sobre cuánto costó la movilización de gobernadores, funcionarios, líderes sociales, entre otros para apoyar a AMLO. A la luz del ajuste presupuestal esto resulta un golpe bajo a los pobres mexicanos.

No sin cierto grado de razón, Denisse Dresser opina que: "Hay dos clases de personas; aquellos que no saben y aquellos que no saben pero creen que saben. El presidente es de los segundos".

AMLO todos los días se burla de los técnicos, llama a la economía un "oficio", desprecia el conocimiento, desdeña la ciencia, trivializa la experiencia y cree que siempre tiene la razón.

Además desoye a quienes le presentan datos duros, ningunea a quienes le advierten sobre las consecuencias de las posturas que toma, acalla a quienes intentan decirle que está cometiendo errores y muy graves.

Con la forma en que recorta, gasta y redacta memorándums, López Obrador demuestra el talón de Aquiles del proyecto que quiere impulsar: su analfabetismo económico. El mayor peligro de la 4T y quien la lidera no es su "populismo"; es su ignorancia, alertó.

Al ex presidente de México, Felipe Calderón tampoco le falta razón cuando escribe: "En mi gobierno hubo tensión (con Estados Unidos) porque nosotros exigimos que se comprobara la nacionalidad mexicana de la gente que se deportaba, y ahora el gobierno está asumiendo la obligación de recibir a los que solicitan asilo en Estados Unidos, pero en lo que resuelven, van a vivir en México, lo cual es un abuso de Estados Unidos".

"A mi juicio no se debió admitir, eso nos puede complicar severamente, vamos a tener migrantes solicitando asilo con razón y sin ella, no solo de Centroamérica, sino de África, Asia, de todo el mundo y puede ser una complicación para el país", acotó.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México deja un aire a derrota, aunque los seguidores de AMLO quieran hacerlo ver como una victoria.

Este es el primer desafío real al que se ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó el poder hace casi seis meses.

Para la esfera gubernamental AMLO ha obtenido un triunfo. Pero para millones de mexicanos es una afrenta ya que se privilegiará con trabajo y atención médica a quienes ya están instalados en territorio nacional mientras muchos mexicanos no tienen ni para una aspirina.

Los mexicanos reclaman empleo, vivienda digna, alimentos y seguridad, pero el gobierno prefiere apoyar a los migrantes.

En un mensaje de twitter, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que el diálogo con Estados Unidos es para construir acuerdos: Ofreceremos oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a las personas migrantes en territorio nacional, para aquellas que entren de forma ordenada, regulada y segura.

Veamos hacia delante, dice el gobierno de AMLO.

Desde el sur es otra la percepción y se sugiere no rascarle mucho la cola al tigre pues este puede despertar.

