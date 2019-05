Los medios del régimen

Corrían los últimos días de enero cuando ahí estaban todos, los nuevos miembros del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado. Muchos tenían algo en común: desde sus trincheras periodísticas habían sido críticos del gobierno anterior, pero nunca de quien representaba al nuevo. Los antisistema se convirtieron en "EL SISTEMA".

¿Serían los titulares de este nuevo sistema profesionistas conscientes de la importancia de su labor o propagandistas al servicio del régimen? El tiempo siempre tiene las respuestas.

Llegó mayo y con él los estrenos televisivos, John y Sabina conducido por John Ackerman, columnista, esposo de la Secretaria de la Función Pública y cercano a López Obrador, y la dramaturga Sabina Berman; también se estrenó La Maroma Estelar conducida por Hernán Gómez columnista afín al nuevo gobierno, y el standupero Carlos Ballarta.

En su columna de El Universal, Hernán Gómez se refiere a los "medios públicos como el contrapeso natural a la concentración del poder mediático". Continúa, que varios de quienes harán el programa se ubican a la izquierda y tienen una tendencia apoyar la 4T, aunque otros tienen posturas más críticas. Así que, si los medios son un contrapeso natural del poder, en este caso los medios públicos serán utilizados para ser el contrapeso del contrapeso. ¡Brillante! Habrá que esperar para analizar al tiempo sus propuestas, aunque no deja de llamar la atención que las voces que con razón se quejaron durante años que los medios no eran suficientemente críticos del presidente, hoy se quejen porque lo son. Ahora que si usted está buscando una oportunidad en la televisión, puede empezar por hablar bien del presidente, es probable que encuentre trabajo pronto. No piense mal, no es que le vayan a retribuir tan loable labor, es que en realidad hay muy pocos que lo saben hacer.

De John y Sabina me quedo sólo con el sketch, excelente parodia de aquel espeluznante episodio de La Hora de Opinar, en el que la mesa de debate sobre el aborto solo contaba con la opinión hombres. Habrá que ver La Maroma, por lo pronto presumen que ahí se podrá criticar hasta el presidente, tal afirmación me lleva a aquel momento de televisivo previo a las elecciones presidenciales del 2000, el conductor del Late Night Show con más audiencia le preguntaba al candidato del PAN si en caso de ganar la presidencia, podrían hacerse chistes sobre el presidente. Vicente Fox respondió que sí a Adal Ramones. A veces los tiempos cambian tanto, que les da por repetirse. Al final la historia es cíclica ¿qué no?

¿Y qué hacemos?

