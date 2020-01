Los Legionarios de Cristo, ¿de nuevo en el ojo del huracán?

No hay investigación, sólo denuncia, confirma Nieto sobre los Legionarios de Cristo: "La instrucción que tengo por parte del presidente, es no utilizar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político, como fueron en el pasado..."

La mañana de este martes 7 de enero, al llegar a Palacio Nacional a su compromiso con el presidente López Obrador, el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en entrevista banquetera y casi adormilado, que hay una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con la señora Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.

"En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad", refirió según la grabación.

Minutos después, ya en conferencia mañanera ante la presencia del presidente le pregunta una reportera.

-"Doctor y sobre las declaraciones que hizo algunos momentos en el sentido de que también se investiga a los Legionarios de Cristo, ¿por qué sería?, ¿qué cuentas están siendo investigadas?, ¿ya hay cuentas bloqueadas y por qué casos?"

La respuesta del funcionario de Hacienda fue titubeante, y hasta le pide su venia al presidente para dar respuesta...

-"No. Se me hizo una pregunta al momento de ingresar a Palacio Nacional respecto al tema de que si había alguna denuncia respecto a los Legionarios de Cristo. Existe, pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento".

"¡No hay ninguna investigación!" dijo. Más tarde Janet Ponce reportera de Milenio señaló que Nieto les dijo que su fuente de la investigación era el informe de la Legión y lo que se publicó en medios:

"A partir de la información de medios y el informe sobre abuso sexual, se revisa si los instrumentos jurídicos utilizados por la orden no incurrieron en temas de lavado de dinero".

"El rastreo también se sustenta por los antecedentes de ilegalidad del padre Marcial Maciel, quien fue acusado de abusar sexualmente de 60 menores de edad, subrayó.

Ahí, Nieto le aclaró que no existe una investigación directa contra Martha Sahagún.

¿Entonces?

La respuesta de Los Legionarios fue inmediata, no en la tarde sino temprano como lo comentamos en Contextos de la Palabra.

Un mensaje vía WhatsApp a reporteros de la fuente de Pablo Pérez director de Comunicación del Regnum Christi y de Los Legionarios de Cristo en México y Centroamérica les dijo:

"Respecto a las notas que se han publicado sobre las declaraciones de Santiago Nieto les compartimos la postura de la Legión de Cristo en México:

La Legión de Cristo conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Manifestamos nuestro compromiso de transparencia y plena colaboración con las autoridades correspondientes."

Punto.

El quid es que el tema se volvió viral en las redes y algunos medios ya condenaron a la Congregación Religiosa, cuando sólo es una denuncia; faltaría hacer la investigación correspondiente por el fiscal especializado para que en su caso abra una carpeta de investigación, y quien decidirá en última instancia será el Poder Judicial de la Federación. Los acusados tendrán derecho a una defensa, y la carga de la prueba corresponde al fiscal...

¡La presunción de inocencia por delante!

¿Hay pruebas sólidas de la UIF?

Hasta dónde sabemos no. Quizá hay indicios, denuncias como lo precisó después el funcionario de Hacienda.

Pero, ¿qué necesidad de hacer ruido?

Parece que lo más importantes para Nieto es estar en los medios, y sobretodo generar tenebra.

Salvador Camarena colega de El Financiero ya lo bautizó como Tiroloco (McGraw) Nieto, como aquel personaje de la TV de Hanna-Barbera.

Por cierto, Nieto ha llevado a la UIF a un nivel altísimo en cuanto a la emisión de reportes de "inteligencia", hasta mediados de diciembre emitido 631 reportes, tres veces más que en 2018.

Claro que no todos son firmes, esos reportes se envían a la FGR y ésta hace su propio trabajo; no sabemos cuántas se han judicializado.

Sabemos en palabras del propio Nieto que hay casi mil juicios de amparo.

Aquí el titular de la UIF culpa a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora.

El tema es primera plana de Reforma

El periódico Reforma le dio la nota principal el día de ayer, en interiores se publicaron 4 notas, algunas recicladas, como lo de la presunta evasión y lavado de dinero de Orden que dio a conocer el periódico en 2017 por una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que reveló que miembros de la Legión de Cristo liquidaron siete empresas offshore que tenía en Luxemburgo, en la isla de Jersey y en Panamá, por evadir impuestos. El fondo de inversión "Integer Ethical Funds", manejado por la Congregación, tenía 39 millones de dólares.

Publican también los donativos que el gobierno de Fox hizo a organizaciones vinculadas a la Legión, dinero que salía de la Lotería Nacional, y "fue señalado de ser utilizado con fines políticos a favor de (Martha) Sahagún".

Por cierto, el periódico comete el error de afirmar que el padre Maciel ayudó a Fox con el Papa a concretar su divorcio ante la Iglesia, para luego casarse con Martha.

Mucho se ha dicho al respecto, pero también se ha dicho que fueron prelados del denominado Club de Roma como los obispos eméritos Onésimo Cepeda Silva y Norberto Rivera Carrera.

Maciel difícilmente habría influido en ese asunto, quizá lo hizo en un principio con Juan Pablo II, pero al final ya no...

Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, meses después Benedicto XVI suspendió Ad divinis al padre Maciel quien murió años después en enero de 2009 (Vease "Muchos años después; mea culpa nos dicen" /Fred Álvarez, en la LSR).

La anulación del matrimonio -que no divorcio-, del presidente Fox se concretó a finales de 2008, lo dio a conocer el vicario de la arquidiócesis de León, Carlos Muñoz Hernández, el viernes 2 de enero de 2008 cuando leyó un comunicado de prensa que reza:

"El Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de León ha sido notificado por la (Sagrada) Rota Romana que el señor Vicente Fox Quesada puede, si lo desea y cuando lo quiera, contraer el Sacramento del Matrimonio, dado que no existe alguna prohibición que se lo impida."

Fue un proceso largo, pero la decisión final fue en papado de Benedicto XVI, que fue quien ordenó la investigación al Padre Maciel, y a la Congregación Legionarios de Cristo.

Por cierto, en la primera mañanera del año, el presidente evitó hablar del informe que el pasado 21 de diciembre había emitido la Congregación Religiosa, donde reconocen que cometieron 175 casos de abusos sexuales de menores, así como el número de víctimas, información que dimos a conocer en su momento.

"Claro que todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresarnos y hacer política, pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos... Nosotros pensamos que debemos de mantener una buena relación con las iglesias, con todas las iglesias y hacer valer el Estado laico, que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el Estado debe también garantizar la libertad religiosa", dijo.

PD Las declaraciones del titular de la UIF las hizo el día que el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar competía contra cuatro candidatos para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; anteayer fue avalado por 33 de 57 magistrados para presidir el alto tribunal durante los próximos cinco años...

¿Cuál es su pecado?

Haber sido abogado del Centro de Educación y Cultura Ajusco, nombre oficial de la asociación civil conocida como Colegio Oxford, fundada por el padre Marcial Maciel Degollado.

Desde dicho cargo defendió a los Legionarios de Cristo por abuso sexual de un niño de tres años, quien era estudiante de preescolar del Colegio Oxford.