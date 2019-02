Linchamientos autoritarios

En las conferencias hemos visto toda clase de anuncios y de ocurrencias; hemos visto presentaciones de personas, de investigaciones, de programas y acusaciones directas contra todo aquel que no concuerde al 100% con el presidente; entre los que ya han salido calificados peyorativamente por López Orador podemos mencionar: la prensa fifí, los que tienen estancias infantiles, la mafia del poder, la mafia de la ciencia, los órganos autónomos, los empresarios y los organismos empresariales, las calificadoras internacionales, el PAN, los ex presidentes de la República, los funcionarios y exfuncionarios... El ritual de la mañana se ha convertido en el momento en el que el presidente dice su verdad de todo, y el mundo se divide a partir de esa verdad entre los que concuerdan con ella y los que no; o los buenos y los malos.

Una de las víctimas más recientes del maniqueísmo presidencial es Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía; algunas reflexiones sobre ello:

· Las propuestas de ternas que ha hecho López Obrador para la CRE han sido muestra de la incompetencia y de la mediocridad del nuevo gobierno, Guillermo García criticó las ternas y el PAN, durante las entrevistas en el Senado de la República. evidenció la falta de preparación que tienen los perfiles propuestos por el presidente.

· Por dicha crítica, en la conferencia mañanera de López Obrador, acompañado por la Secretaría de la Función Pública y Unidad de Inteligencia Financiera lanzaron un ataque directo de conflicto de intereses a Guillermo García Alcocer.

· Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública declaró que había un "posible conflicto de intereses".

· Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que parientes de García Alcocer "podrían haber incurrido en defraudación fiscal" y hasta saco a relucir viajes y posibles formas de operar delitos.

· Curiosamente uno de los personajes que cumplieron con su 3 de 3 fue precisamente el titular de la CRE, que en su declaración de intereses marcó el parentesco y se disculpó de las votaciones en donde pudiera incurrir en conflicto de intereses.

El linchamiento inició en la voz de López Obrador y empezaron a utilizar todo el aparato del Estado para intimidarlo, pero de una forma triste y antidemocrática... con supuestos y afirmaciones dudosas. Ni la secretaria de la Función Pública, ni el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mostraron pruebas a sus supuestos.

Si una persona pudo incurrir en un ilícito o en un conflicto de intereses es algo que pueden decir a manera de opinión los comunicadores, pero el gobierno no. Mucho hacemos los mexicanos con respetar sus acciones y certezas como para que además nos pidan que respetemos sus dudas y sus interrogantes.

Por el momento ya tenemos a una víctima más de las pasiones del presidente y un ataque más a los equilibrios autónomos del poder. Ojalá que no logren minimizar a la CRE ni a su titular; hoy se necesitan, más que nunca, mexicanos que estén dispuestos a hacer los correcto, por encima de lo diga López Obrador.

