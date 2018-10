Sé que las redes sociales deben de ser tomadas como lo que son, el patio de la secundaria. Si bien un elevado debate puede encontrarse después de levantar toneladas de paja, los acontecimientos de la semana pasada son muestra de todo lo que nos falta por avanzar en el tema de la equidad de género.

Hay que reconocer que esperamos con gran expectativa el próximo gobierno que será el que tendrá mayor paridad en su gabinete en la historia de nuestro país. Por primera vez tendremos una Secretaria de Gobernación y no cualquier mujer ocupará este puesto. Olga Sánchez Cordero, es además de todo lo que su trayectoria profesional avala, una persona que siempre ha puesto el tema de la equidad de género dentro su discurso. Pero por otro lado tenemos un Presidente Electo que confunde el cariño con el profesionalismo, que su "cercanía" borra la institucionalidad y con ella no sólo la separación que debería de existir entre medios y poder, también el respeto por hombres y mujeres que están ahí para cuestionarlo, no para recibir besos o palabras de cariño. Mucho más delicado que lo que hizo AMLO, fue la avalancha de insultos que hemos recibido todas las mujeres que nos hemos atrevido a criticarlo. Muestra de que, en efecto, las actitudes machistas están tan arraigadas que no las ven sino las reproducen multiplicadas y de que la sincronía de estos ataques bien podría leerse como una amenaza a la libertad de expresión.

En la misma semana desde el Senado destaca el panista Ismael García Cabeza de Vaca. Todo después de que un fotógrafo revelara la conversación del senador con un "cachondo" grupo de whatsapp, en donde se compartió la foto de una joven y uno de los participantes preguntó por el teléfono del padrote, porque se la quería "zumbar". El senador respondió: "yo también". Algunas senadoras panistas expresaron su molestia, pero todas lo arroparon en la conferencia en la que ofreció disculpas. Por cierto, Fernanda, la chica de la fotografía quien además dijo ser estudiante y dedicarse al modelaje recibe mensajes de acoso y su nombre ha quedado dentro de las notas periodísticas marcado por los deseos del senador y su cuate. De los comentarios en redes y la forma en que la atacan preferiría no entrar en detalles.

Si, y también esta misma semana las mujeres marcharon para exigir aborto legal en todo el país. La discusión sobre el aborto va más allá de aquella sobre el inicio de la vida. El aborto es una práctica que se seguirá llevando a cabo y la exigencia sobre su legalización tiene que ver con la garantía de que se lleve a cabo en las máximas condiciones de seguridad para la madre. (Los que están en contra del aborto bien podrían centrar sus recursos en la prevención del embarazo, pero ya saben #especado). Un columnista que se autodefine como provida encontró lo que a su parecer era el mejor argumento para convencer a sus seguidores de que el aborto era mala idea. En el tuit compartía la imagen de un ultrasonido de un bebé de 27 semanas y del otro lado la de una guapa conductora de televisión de 27 años con un vestido corto posando de perfil. El texto del tuit: "Así luce una criatura a las 27 semanas y a los 27 años. ¿En serio estás a favor del aborto? NO al #AbortoLegalYa". Tomando en cuenta los hechos de la semana podemos entender que sería completamente equivocado considerar el aborto, cuando 27 años después puedes tener una criatura a la que te vas a querer "zumbar".

Lo peor que puede pasarnos todas y todos quienes creemos en la equidad es pensar que ya casi todo el trabajo está hecho. Un breve paseo por el patio de secundaria, el Senado o cualquiera de nuestras calles nos mostrará la triste realidad.

