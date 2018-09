La mamá de Victoria contaba su historia como si esta fuera llegando a su mente en fragmentos. En momentos se detenía porque el llanto le robaba la palabra y en otros continuaba la narración como si estuviera en una especie de trance. La pesadilla que sus palabras hilaban comenzó cuando elementos de la procuraduría capitalina se presentaron en su casa para informarle que algo malo había pasado con su hija. Con el tiempo, se enteraría que ésta había sido salvajemente asesinada en un hotel de Tlalpan.

PGJ CDMX

La Procuraduría cometió varios errores de los cuáles sólo mencionaré algunos:

- Los primeros elementos llegaron a casa de Consuelo preguntando por Mario Sáenz, supuesta pareja de Victoria, para después informarle que tenía que acompañarlos porque algo malo había sucedido a su hija.

- En las instalaciones de la Procuraduría, le informaron que Victoria había estado involucrada en un robo. –Ah, ¿su hija no es la trans? Disculpe, entonces su hija es a la que asesinaron.

- Quien era el principal sospechoso fue detenido durante el velorio de Victoria por un altercado con policías auxiliares. A pesar de que era el principal sospechoso del feminicidio, quedó en libertad. (La PGJCDMX argumenta que el error fue del juez).

- Mario Sáenz presentó ante el ministerio público un documento con el que probaba que al momento del feminicidio, él estaba levantando una denuncia en la Fiscalía de Coyoacán por otro motivo. Al tiempo, se comprobó que la firma de ese documento había sido falsificada. Y él no aparece en los videos de seguridad de la Fiscalía.

- En octubre del 2017 la Procuraduría informó que había solicitado a la Interpol una ficha roja para detener a Mario Sáenz. Y aquí es dónde comienza esta historia:

La ficha roja

La ficha de Mario jamás apareció en la página de la Interpol. Al cuestionar a la Interpol sobre el hecho, respondieron que la información de las fichas corresponde al organismo que las solicita. Sin embargo, los países miembros pueden optar por que se publique o no, en el sitio web de la INTERPOL la ficha roja. Hay dos razones por las que puede no estar: porque no se solicitó o porque el país pidió que no se publicara en internet.

Vía transparencia, en un largo proceso que ha pasado por un recurso de revisión que terminó por resolver el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la PGJ responde que no cuenta con un solo documento que acredite que se hizo el trámite para solicitar la ficha roja en la Interpol. Anexa también un documento mucho más interesante, es una búsqueda en el Sistema de Mandamientos Judiciales que resuelve: "SIN RESULTADOS" para Mario Sáenz. Lo que quiere decir que NO EXISTE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN en su contra.

Promesas

Me encantaría conocer la versión del procurador Edmundo Garrido, quien ha prometido justicia a la familia de Victoria, pero es ya casi un año que por la vía oficial no existe respuesta.

Hoy se cumple un año con veintidós días de que Victoria fue asesinada, un año con veintidós días sin justicia.

@PamCerdeira| @OpinionLSR | @lasillarota