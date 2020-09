Jaime Cárdenas Gracia ¿cansado?

La noche del lunes 21 de septiembre circuló en redes sociales la renuncia del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), antes denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Caray! me entero de la renuncia del Dr. Jaime Cárdenas al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado ..

¿Por qué la renuncia?

Regresará a la academia: IIJ_UNAM... pic.twitter.com/1n5XCsI6RV — Fred Alvarez Palafox (@fredalvarez) September 22, 2020

El rumor no era creíble debido a que pensamos que el doctor Cárdenas aún no cumplía ni 4 meses en el cargo; además de que consideramos que el jurista era una gente cercanísima a Palacio Nacional, incluso fue abogado del candidato López Obrador en las elecciones de 2018; además de que su esposa María de la Luz Mijangos Borja, es la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Algo grave había ocurrido.

En la mañanera del martes 22 el jefe del ejecutivo federal confirmó que Cárdenas había presentado la renuncia y que sería sustituido por Ernesto Prieto, hasta ese momento director de la Lotería Nacional, e intentó cerrar el asunto con un "ya terminamos"

Pero la reportera insistió ¿pero por qué renunció?

La respuesta del presidente fue la de que estaba cansado y que quiere regresar a la academia: "la administración pública, más en épocas de transformación, exige mucha entrega y fatigas".

Y agregó: "hay gente muy buena, honesta con convicciones, inteligentes (se refiere seguramente a Jaime Cárdenas), pero no se les da lo del trabajo como servidor público. La verdad es que esto es un apostolado y hay que resistir y trabajar mucho, tener aplomo, porque el que se aflige, se afloja".

¡Durísima respuesta la que dio el presidente de su viejo amigo!

Y ahí pudo haber quedado el asunto y caso cerrado.

Pero creemos que el ex consejero electoral se sintió ofendido con su "ex amigo" presidente cuando dijo que le faltaron "ganas", y quizá por eso se dio a conocer los verdaderos motivos de la renuncia a través de la carta que se hizo pública después de la mañanera.

En un escrito de tres cuartillas, el también ex Consejero de la Judicatura local afirmó que durante su gestión en el Indep encontró actos de corrupción que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR). En la misiva fechada el 21 de septiembre y remitida al presidente, precisó que hubo manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas, y de la subvaluación de joyas y otros bienes que fueron ofertados al público.

"Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas", aseguró el Dr. Cárdenas.

En la misiva abordó el tema de los dos mil millones de pesos que supuestamente la FGR entregó en la mañanera del 10 de febrero pasado....

El tema regreso a la mañanera.

Esta vez lo hizo Carlos Calzada, de Radio Educación, quien preguntó al presidente su opinión del escrito de renuncia. "¿Qué se va a hacer al respecto?, ¿se va a investigar?", inquirió..

La respuesta presidencial fue la de que "¡limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró!"

Y regresó a lo mismo que había dicho un día antes, que "le faltaron ganas. Para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos". Subrayó que "lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta, nada de que está muy difícil. No entregó la fiscalía dos mil millones, pues ni modo que no nos lo van a entregar, pues nos los tienen que entregar, si es público".

¿Pero fueron falta de ganas o miedo e impotencia ante lo que estaba encontrando?, le pregunta el reportero.

"¡Ah! no, es que las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es día de campo, no son tamalitos de chipilín", subrayó López Obrador...

Muy duro..

¡Sería muy bueno que estas presuntas trapacerías se aclararan por el gobierno, por el bien de la República! Y seguramente el periodismo de investigación está haciendo su trabajo...

Desde que se le cambió el nombre al SAE han ocurrido muchas subastas, e incluso se han promocionado en las mañaneras...

El periódico Reforma le da ocho columnas al tema: "Roban...¡lo robado!"

Normalmente el tema de las primeras planas se critican en las mañaneras, esta vez no...

Las reacciones han sido muchísimas... La salida del Dr. Cárdenas es equiparable a la salida del secretario de Hacienda, el Dr. Carlos Urzúa, y les daña..

Cárdenas Gracia podrá ser muchas cosas, he seguido su trabajo y fue un excelente Consejero Electoral.

Me llamó la atención el asunto de los 2 mil millones que sigue pendiente....

En la misiva, Cárdenas agradece el respaldo de la FGR y en especial del fiscal Aleandro Gertz Manero "Queda pendiente conciliar la transferencia de los 2000 millones de pesos (...) que se remitieron al Indep. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados".

Entonces porque dijo el presidente ayer que la FGR no entregó los dos mil millones, "pues ni modo que no nos lo van a entregar, pues nos los tienen que entregar, si es público.", dijo.

¿Y entonces la foto del 10 de febrero?

Recordemos que en aquella mañanera del lunes 10 de febrero estuvo el fiscal general. Ahí el Dr. Alejandro Gerz anunció la entrega de un cheque que mereció foto: "Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto (para Devolverle al Pueblo lo Robado ) un cheque por dos mil millones de pesos".

Y ahí pidió al fiscal tomarse la foto... "Alejandro, por favor, vamos a tomarnos foto".

Y de inmediato Gertz accedió con un ¡Sí, señor presidente!

O sea fue un montaje mediático. Escribí aquí que el señor fiscal debió ser discreto, y supongamos, si quería quedar bien con el presidente hubiera llevado la ficha de depósito o la hubiera mandado con un propio. Hay un procedimiento para hacerlo, pero lo hicieron como si fuera uno de los concursos en la TV. ( ¿De dónde salió el cheque de 2 mil millones de pesos?).

Daremos seguimiento...

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.