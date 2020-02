¿De dónde salió el cheque de 2 mil millones de pesos?

Hace unos días un fantasma recorrió la red social Twitter, muchos daban como un hecho la renuncia del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; las señales eran muchas, la primera fue el haberle cargado el muertito de los "borradores" en materia de justicia penal, además las evidentes diferencias con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y lo más grave aún fue la ausencia en la reunión del aniversario de la Constitución en Querétaro.

¡Era urgente que el Presidente López Obrador le diera su aval para acallar los rumores, y así se hizo!

Por eso la invitación en la conferencia mañanera del lunes 10 de febrero.

Ahí el fiscal desmintió que haya presentado su renuncia... "Qué curioso. Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho y no han informado de lo que sí hemos dicho", precisó. Y agregó "parece que hay grupos a los que estoy molestando".

El Presidente le dio entrada...

"Vamos a iniciar la semana con una buena noticia. Nos acompaña el fiscal general de la República (...) Nos va a informar sobre una acción que significa recuperar dinero de los actos de corrupción o de delitos graves".

Y ahí empezó el tema del dinero que después se dijo era para pagar los premios de la rifa del avión presidencial.

Gertz anunció que recientemente se hizo una recuperación de dinero para reparar el daño de las víctimas: "en materia penal lo más importante son las víctimas", dijo y agregó que en la reparación del daño "el país ha sufrido enormemente, el patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados".

Precisó que gracias a una denuncia que presentó el gobierno a través de la Consejería Jurídica "hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto (Para Devolver el Pueblo lo Robado) un cheque por dos mil millones de pesos".

"Es una tarea, que es, quizá la más importante del gobierno y la más importante de todos los que tenemos una función en el Estado mexicano: recuperar la confianza, devolverle al pueblo lo que merece, recuperarle a la República su patrimonio y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que este mal, que es quizá el más profundo que tiene nuestro país, pueda ser resuelto de esta manera", expresó el fiscal.

Y ofreció que en pocos días habrá más buenas noticias...

Hasta ahí el mensaje de Gertz.

Le piden proporcionar datos...

El fiscal argumentó estar impedido para hacerlo por el debido proceso, "impide en este momento dar a conocer esta situación". Sin embargo, subrayó que lo harán cuando el caso se haya "consignado ante los tribunales".

Se trata de un presunto desvió de recursos públicos del Infonavit hacia una empresa privada de nombre Telra Realily.

Darío Celis en su columna de El Financiero fue el primero en abordar el asunto, dice que el dinero provino de "Telra Realty", una empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, mejor conocido como Cambiavit.

Arturo Páramo y Raúl Flores lo explican ampliamente en Excélsior.

"Infonavit firmó tres contratos con Telra entre 2015 y 2016 para que la empresa reparara o remodelara viviendas abandonadas y luego las arrendara o vendiera. También obligó al instituto a no firmar otros contratos similares".

Sin embargo, en mayo de 2017, el Consejo de Administración de la institución estableció que esos contratos afectaban el carácter de entidad de interés público de la institución, y decidieron cancelarlo.

Ante ello, Telra Realty, S.A.P.I de C.V., constituida ante notario público 142, el 07 de mayo del 2014, advirtió acciones legales contra el instituto, lo que implicaba un daño al erario por 15 mil millones; por lo que Infonavit decidió negociar con la empresa "afectada" entregándole 5 mil 88 millones de pesos por daños y perjuicios.

El quid es que dicha "indemnización" no estaba considerada en las cláusulas originales.

Años después el asunto se hizo público en esa mañanera del 10 de febrero.

Desconocemos los detalles del proceso penal de manera institucional.

Consideramos que tras una demanda de la FGR, la empresa ofreció un acuerdo reparatorio para evitar afectaciones mayores, sobre todo a sus socios, entre los que están los inversionistas de Fibra Uno.

En algunos casos con el acuerdo preparatorio se cancela el proceso penal...

Pero la FGR ha decidido guardar silencio.

En la mañanera de ayer pregunta al Presidente por qué sólo recuperaron 2 mil millones si el daño causado fue de 5 mil.

La respuesta del presidente fue hábil y que no se hizo mal negocio, "en el supuesto que fuese así, porque tampoco yo puedo dar información, porque quiero aclarar que es una averiguación abierta, o sea, no es un juicio concluido".

Precisó que no puede decir nada y que "por el sigilo o el debido proceso, no puedo hablar de qué empresa, de qué montos. Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es desde luego muy probable, muy probable que recuperemos más...".

Dijo que el asunto está abierto: "es una averiguación abierta, pero no queremos cerrarle la posibilidad a nadie de que voluntariamente se pongan al día".

Con ello AMLO invita a todos los que tengan cuentas pendientes con la ley o expedientes abiertos para que se acerquen al gobierno y a la FGR para dialogar sobre la posibilidad de reintegrar recursos obtenidos de manera ilegal.

"Si alguien quiere arreglarse, que lo vayan haciendo porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza y que tenga dinero el Indep, porque eso va a ser bienestar", expresó.

"¿Por qué no se le regresó al Infonavit?", se le inquiere.

"¡Ah!, porque es una decisión que tomó la Fiscalía, (pero) ese es otro asunto", dijo...

Y agregó, por si hay que regresar el dinero, que sí lo harán, "tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están obteniéndose más fondos, hay reservas para tener esos recursos".

Probablemente el dinero se vaya al final a Infonavit pertenece a los trabajadores.

Es asunto interesante.

Las cosas han sido poco trasparentes nos deben los detalles.

¿Por qué la FGR no emitió comunicado oficial sobre el tema?

Entendemos el sigilo y el debido proceso, pero nos dio la sensación de que el fiscal se prestó a un acto político, o se dejó usar por el Presidente. Quien aprovechó para tomarse la foto y con ello "hacer historia".

Le pregunta al presidente: ¿Sí nos podría, sin que sea vinculante, una pequeña pista?, sin que sea vinculante al procedimiento, para que crezca esta nota.

"No se puede, porque es una averiguación previa (sic, por carpeta de investigación) y además porque se va a recuperar más", dijo.

"Mejor, ¿qué les parece para informar...? Es que ustedes hacen la investigación, son mirones profesionales, o sea, van a hacer su trabajo, pero nosotros no podemos, estamos impedidos legalmente".

Y ahí pidió a fiscal tomarse la foto... "Alejandro, por favor, vamos a tomarnos foto".

Y de inmediato Gertz accedió con un ¡Sí, señor Presidente!

Con todo respeto, el señor fiscal debió ser discreto, y supongamos, si quería quedar bien con el presidente hubiera llevado la ficha de depósito o la hubiera mandado con un propio; hay un procedimiento para hacerlo, pero lo hicieron como si fuera uno de los concursos en la TV.

Por cierto, ¿quién fue el responsable de este asunto?

Todo mundo se lava las manos... Anteayer el gobernador Alejandro Murat se deslindó de los hechos: "Yo ya no era director, y también dejar muy claro que los contratos que cancelamos no tenían ningún tipo de sanción, no hay nada que aclarar, ya lo hice en su momento, el que hizo el pago (supuestamente para evitar demandas), el que realizó las autorizaciones, fue en otra administración ajena a la mía".

¿Y qué dice David Penchyna?