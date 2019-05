Información para todos es poder de todos

En México, el derecho de acceso a la información (DAI) es un derecho de todas y todos; sin embargo, sólo unos cuantos lo ejercen. Apenas el 50.6% de la población sabe que existen leyes e instituciones para garantizar su derecho a requerir información a las autoridades y el 5.6% ha hecho una solicitud de información formal. Estas personas en su mayoría son activistas, periodistas, académicos, funcionarios y empresarios, por lo que es necesario que la población en general utilice más la información pública para: conocer sus derechos y exigirlos, opinar y participar en la solución de los problemas que les afectan cotidianamente.

Si los ciudadanos tuviesen información relevante sobre los temas que afectan su vida cotidiana podrían expresar de forma más clara sus necesidades y requerir apoyos para superar los obstáculos que coartan sus oportunidades de crecimiento. Por esta razón la información es útil para cerrar las brechas de desigualdad y puede ser un instrumento para apoyar a los más vulnerables.

Con este objetivo en mente, en el INAI, más allá de los ejercicios locales de gobierno abierto, construimos el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública o PlanDAI, el cual puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad en México en la medida en que la población obtenga la información pública que necesita. Iniciamos con proyectos piloto en Nayarit y Oaxaca en los cuales se generaron capacidades en población que se encuentra en situación de vulnerabilidad para ejercer el DAI. Ahí se apropiaron del derecho y pidieron información que sirvió para resolver algún problema, desde cómo emprender un invernadero con apoyo gubernamental hasta verificar la instalación de alarmas sísmicas o las acciones de protección civil en un municipio.

Esta lógica ya se extendió a otros estados. En febrero pasado y en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, se lanzó una convocatoria abierta a todas las entidades federativas para unirse al PlanDAI e integrar Redes Locales de Socialización. El plazo vence el 31 de mayo. En Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, ya fueron instaladas las redes de facilitadores que enseñarán a usar el DAI para resolver problemas cotidianos. En el Estado de México, Nayarit y Nuevo León ya tienen fechas para instalar la red, mientras Colima, Oaxaca y Tamaulipas están en proceso. También se han unido a la iniciativa Chihuahua, Veracruz y Yucatán.

En cada estado se capacitará como facilitadores del DAI a servidores públicos, miembros de organizaciones civiles, o ciudadanos interesados según el plan de trabajo que se defina, para luego socializar este derecho en grupos de población específicos. Un ejemplo destacado es la red de Zacatecas, donde se trabajarán dos estrategias a nivel federal y estatal, que involucran instituciones de los tres niveles de gobierno responsables de programas sociales que atienden adultos mayores y personas con discapacidad. El INAI acompañará todos estos esfuerzos, dotará de materiales guías y reportará públicamente los avances aquí.

La información es poder y el poder ya no puede ser de unos cuantos sino de la población. La resolución de los problemas públicos es responsabilidad de autoridades y población, de modo que entre todos deben resolver los problemas públicos más sentidos. Luego entonces todas y todos necesitan información. Esta conclusión es revisada por las comunidades de prácticas mundiales con mucho detenimiento. Por estos días se lleva a cabo la Cumbre Global de Gobierno Abierto en Ottawa, Canadá. Representantes de gobiernos y sociedad civil reflexionan: ¿quién si no los individuos y comunidades conocen mejor sus problemas, pueden utilizar la información y participar para transformar su realidad? En la medida en que una persona es informada, más posibilidades tiene de participar para transformar una realidad que percibe como injusta. Para que participe y colabore deben ser incluida, y para ser incluida, esta persona necesita información. El Plan DAI es un primer paso hacia este ideal. Por eso es importante que más personas lo conozcan y se motiven a ser facilitadores. Si su estado no se ha unido al PlanDAI, usted puede acercarse al organismo garante de transparencia para pedir informes, o bien, en el INAI estamos pendientes de cualquier duda.

