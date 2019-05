¿Es oscuro el negocio de las ONG?

Entre 2010 y 2017 el gobierno federal ha destinado alrededor de 59 mil millones de pesos para apoyar actividades de ayuda a la población que, de alguna forma, es vulnerable.

Aunque la responsabilidad del Estado es atender las necesidades de la población que gobierna, a partir de los recursos públicos que recaba, en el país existen casi 40 mil organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que suplen las deficiencias de ese Estado.

Reportes oficiales señalan que unas 11 mil de esas organizaciones sociales son las que reciben recursos públicos federales. Es decir, que unas 29 mil agrupaciones realizan alguna actividad de beneficencia con dinero público.

Las secretarías de Educación Pública, Cultura, Medio Ambiente, Economía, destacan por el presupuesto que destinan a organizaciones civiles.

El reportero Marco Antonio Martínez reveló el pasado 22 de abril en La Silla Rota que durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Cultura (que inició la anterior administración como Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) entregó 5 mil 452.3 millones de pesos en donativos a organizaciones civiles, que a lo largo de seis años se dividió en 1 mil 452 pagos a distintas asociaciones civiles.

Margarita Saldaña presidió la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de 2012 a 2015 y le explicó a Martínez que la asignación de recursos no sólo era desde su comisión, y que al final se podían integrar bolsas más generosas para alguna organización.

"No éramos nosotros los únicos que etiquetábamos, también podía etiquetar la Comisión de presupuesto y cuenta pública y dentro del mismo presupuesto en ese programa no dudo que de repente pudiera hacerlo Hacienda o cualquier otro, finalmente son ellos los que mandaban el proyecto de presupuesto. En ese sentido no le podría decir ´acá etiquetaba tal´", relató Saldaña.

La Silla Rota mostró en dos reportajes cómo las cámaras de Diputados y de Senadores tienen una "bancada" de ONGs.

En San Lázaro, reveló el periodista Esteban David Rodríguez, quien encabeza el sitio especializado Parladata, hay legisladores de Morena (84), PAN (23), PRI (22), PT y MC cada uno con (9), PES (8), PVEM y PRD cada uno con (3), además de dos diputados sin partido, pero cuya peculiaridad es que han pertenecido a una ONG.

En el Senado, de los 41 senadores con participación en ONG, 16 forman parte del grupo parlamentario de Morena, 8 al PAN, 6 al PRI, 5 a MC, 2 al PRD y con uno cada partido están el PES, PT y 1 independiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que le va a cerrar la llave del dinero público a las organizaciones de la sociedad civil. Metió a todas en la misma bolsa.

¿Es oscuro el negocio de las ONG como dice López Obrador, como para condenarlas a todas?

Punto y aparte. Carlos Chimal, escritor y divulgador científico, recordó en Letras Libres en febrero pasado que el presupuesto para ciencia y tecnología en México está sin soporte y en peligro inminente. Y es verdad. Señalaba que en 2007 el presupuesto para el Conacyt rondó los 15 mil 735 millones y creció anualmente hasta 2015 a 41 mil millones. Desde ahí se cayó hasta terminar en 24 mil 664 para 2019. El auge y caída fue con Peña Nieto, pero en 2018 era de 28 mil 124 millones. Es decir, la 4T le dio una dentellada. López Obrador fue increpado esta semana en el aeropuerto por una mujer que le reclamó el recorte de presupuesto para que niños participen en competencias internacionales de ciencia. "No es verdad", le dijo el presidente. "Yo tengo otros datos", le reviró la mujer. La ciencia, como siempre, como en el "viejo régimen", está en peligro.

Punto final. La podredumbre en el Poder Judicial es real. Pero, nos alertan, se está politizando. ¿Al final de cuentas los señores y señoras de la toga no saldrán de su Castillo de la Pureza?

